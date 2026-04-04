В 2025 году средняя загрузка «Кометы» из Сочи в Сухум составляла 95%

Запущенная в 2025 году по маршруту Сочи—Сухум «Комета 120М» пользовалась популярностью среди пассажиров. Об этом в рамках Абхазского Международного экономического форума рассказал заместитель министра транспорта России Валентин Иванов.

По данным замминистра, вместимость «Кометы» составляет 120 человек, а время в пути — 2,5 часа. Средняя загрузка последних рейсов составила 95%. В навигацию этого года, по словам господина Иванова, выйдет судно «Космонавт Павел Попович».

Также было озвучено, что в 2025 году между Россией и Абхазией было перевезено свыше 477 тыс. пассажиров (+40% к 2024 году). «Между странами курсируют два электропоезда "Диоскурия" по маршруту Сириус—Сухум и два поезда дальнего следования из Москвы и Санкт-Петербурга. За 2025 год “Ласточки” перевезли порядка 168 тыс. пассажиров, а время в пути составило всего 3,5 часа. Продолжается совместная работа над сокращением путевого времени. Отмечен рост грузопотока на 30%»,— сообщили в Министерстве транспорта РФ.

