За ночь над Россией сбиты 85 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 4 апреля силы ПВО уничтожили над территорией России 85 беспилотников.

Как добавило ведомство, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

Таганрог в Ростовской области подвергся не только налету БПЛА, но и ракетному удару. Один человек погиб, еще четверо получили серьезные ранения. Повреждена коммерческая инфраструктура, а также сухогруз под флагом иностранного государства. В Тольятти Самарской области при налете БПЛА пострадал один из сотрудников промышленного предприятия. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над регионом сбиты 18 БПЛА.