В Тольятти из-за налета БПЛА пострадал сотрудник предприятия

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о налете БПЛА на Тольятти. По его словам, пострадал один человек — сотрудник одного из промышленных предприятий. Он госпитализирован.

Как уточнил глава региона, один из беспилотников попал в крышу многоквартирного дома. Незначительно повреждена кровля, а также выбиты стекла в нескольких квартирах. На территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта.

В ночь на 4 апреля Вячеслав Федорищев писал, что в регионе объявлен режим «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. Аэропорт Самары приостанавливал работу.