Удмуртия на втором месте в ПФО по росту оборота «розницы» в январе—сентябре

Удмуртия заняла второе место в ПФО по годовому темпу роста оборота розничной торговли за январь—сентябрь 2025 года. Финансовый показатель за указанный период составил 348,3 млрд руб. Это на 9,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. По темпу роста республику опередила только Мордовия с темпом роста 10,5%.

Больше половины оборота (55,9%) обеспечили крупные организации. Четверть показателя (26,1%) пришлось на ИП, торгующие вне рынка. За год предприниматели нарастили долю в обороте на 4,4 п. п. «Крупняк», напротив, показал снижение на 2 п. п.

Замыкают тройку (15,5%) малые и микропредприятия. Их доля сократилась на 2,6 п. п. Остальное — субъекты среднего предпринимательства (2%) и торговцы, реализующие продукцию на розничных рынках и ярмарках (0,5%). По этим категориям динамика незначительна.

Оборот общепита в Удмуртии за январь—сентябрь 2025 года составил 23,1 млрд руб. Это на 9,9% больше, чем годом ранее. По годовому темпу прироста республика стала первой в ПФО. Следом идет Саратовская область с показателем 9,8%.

По обороту оптовой торговли в регионе за указанный период наблюдается снижение на 2,1% — до 415,6 млрд руб. Место в ПФО не указывается. Как сравнил «Ъ-Удмуртия», в Пермском крае оборот «оптовиков» за январь—сентябрь 2025 года составил 660,6 млрд руб. Это на 1,3% больше, чем годом ранее.