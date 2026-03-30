Папа римский: Бог отвергает молитвы лидеров, которые ведут войны

Папа римский Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые развязывают конфликты и имеют «руки, полные крови». Так понтифик осудил боевые действия в Иране.

Папа римский Лев XIV

В своем обращении к верующим на площади Святого Петра в Ватикане в католическое Вербное воскресенье папа римский назвал конфликт на Ближнем Востоке ужасным и заявил, что Иисуса нельзя использовать для оправдания каких-либо войн.

В заключительной части воскресного богослужения папа римский посетовал на то, что христиане на Ближнем Востоке «страдают от последствий ужасного конфликта» и, возможно, не смогут отпраздновать Пасху.

Как отмечает Reuters, понтифик не назвал конкретных мировых лидеров. Однако агентство указывает, что американские чиновники используют христианскую риторику, чтобы оправдать совместные американо-израильские удары по Ирану. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет начал проводить христианские молитвенные службы в ведомстве, а 25 марта молился о «чрезмерной жестокости действий против тех, кто не заслуживает пощады».

Влад Никифоров