Германия запретила мужчинам моложе 45 лет покидать страну без разрешения

В Германии все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет теперь должны получать разрешение Бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. Как пишет Berliner Zeitung, поправка к закону о модернизации военной службы действует с 1 января 2026 года, при этом изменения остались незамеченными.

«Основным и руководящим принципом этого регулирования стал устойчивый сбор средств в случае необходимости. На случай чрезвычайной ситуации нам необходимо знать, кто может находиться за границей в течение длительного времени»,— сообщила пресс-служба министерства обороны Германии.

Согласно закону о модернизации военной службы власти Германии не могут отказать гражданину в выезде за границу без уведомления Бундесвера. Какие последствия могут грозить человеку, если он не направил уведомил о выезде из страны на долгий период, из закона неясно, уточняет Berliner Zeitung.