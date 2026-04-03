Колледжи встраивают в региональную экономику

Выпускникам колледжей к 2032 году предстоит закрыть две трети кадровой потребности экономики страны, причем большинство таких специалистов должны иметь образование технического профиля, заявили в Минпросвещения. Эта задача постепенно выполняется — каждый год все больше девятиклассников выбирают обучение в системе среднего профессионального образования. Но не во всех регионах это происходит равномерно, признали в ведомстве. Самыми успешными по этому параметру оказались Свердловская и Томская области, среди отстающих — Тыва и Сахалин.

К 2032 году российской экономике потребуется заместить около 12,2 млн специалистов. Подавляющее большинство этих ставок высвободится за счет ухода нынешних работников на пенсию, но около 500 тыс. откроется впервые. Около 66% из этих 12,2 млн рабочих мест подразумевают наличие у сотрудников среднего профессионального образования (СПО). Такие данные со ссылкой на прогноз Минтруда 2 апреля привел представитель Минпросвещения Виктор Неумывакин на круглом столе в Совете федерации. Получается, что в ближайшие годы от колледжей требуется подготовить более 6 млн специалистов, отметил он, поэтому правительство с 2021 года ведет работу по популяризации среднего профобразования. Чиновник напомнил, что в 2025 году уже 63% выпускников девятых классов выбрали продолжить обучение в заведениях СПО, тогда как в 2022 году их было всего 50%. Однако не везде это происходит равномерно, посетовал господин Неумывакин.

Анализируя этот процесс, министерство сравнивает долю кадровой потребности региона в выпускниках СПО с количеством местных девятиклассников, которые выбрали обучение в колледжах. Нужно, чтобы эти цифры совпадали, сказал господин Неумывакин, как, например, в Свердловской и Томской областях. Также показатели близки к идеалу в Пермском и Хабаровском краях и в Новосибирской области. А вот в Тыве наблюдается значительный разрыв: в колледжи идут всего 19% девятиклассников при потребности экономики в 61%. На Сахалине похожее соотношение: 32% и 70%.

Большинство рабочих мест, которые предстоит заместить к 2032 году, требует наличия именно технического образования. Ведомство старается увеличить количество студентов на таких направлениях, сказал господин Неумывакин: в 2025 году регионы выделили на них 56% бюджетных мест, а в 2026 году запланировано уже 59%.

Представитель Минпросвещения добавил, что система СПО уже сейчас помогает решать экономические задачи регионов: «До 2022 года колледжам нельзя было выходить на рынок, и все произведенное студентами в рамках практики утилизировалось. Теперь же учебные заведения становятся на субподряд у оборонных предприятий, являются комбинатами питания для школ и больниц. Есть даже учебные рестораны. Сейчас открыто 728 учебно-промышленных комплексов, это направление нужно развивать и дальше».

Глава образовательного комитета СФ Лилия Гумерова напомнила, что парламентарии помогают Минпросвещения и регионам решать кадровые вопросы экономики. В ближайшую приемную кампанию абитуриенты, заключившие договор с предприятием о целевом обучении, получат право приоритетного зачисления в колледжи. А зампред правительства Смоленской области Дина Хнычева добавила, что мотивировать при целевом обучении нужно не только студентов. Она предложила законодательно поощрять заказчиков целевого обучения.

Также госпожа Хнычева рассказала о проблеме с трудоустройством выпускников СПО, которая возникает из-за воинского призыва.

Во время обучения студенты колледжей проходят стажировки на предприятиях и нередко устраиваются туда на постоянную работу. Но после получения диплома они должны пройти срочную службу в армии, напомнила чиновница. За этот год выпускники могут потерять полученные навыки, а вместе с ними и мотивацию возвращаться к работе по специальности. По словам госпожи Хнычевой, это происходит почти в половине случаев. Здесь могли бы помочь дополнительные социальные гарантии — например, погашение части ипотеки для таких специалистов. Еще стоит подумать о курсах восстановления знаний после длительного перерыва.

В Совете федерации пообещали вернуться к теме СПО после анализа приемной кампании 2026 года.

Полина Ячменникова