Рубль пережил «идеальный шторм»

Рубль укрепился после «идеального шторма», за неделю курс к доллару скорректировался на 2%. На 4 и 5 апреля ЦБ установил курс доллара ниже 80 руб. По данным международной биржи «Форекс», американская валюта уже приблизилась к 79 руб. Юань завершил неделю около отметки 11,5 руб.

В середине марта, несмотря на дорогую нефть, курс обвалился не в пользу рубля. Что изменилось? Глава аналитического департамента «Цифра Брокер» Наталия Пырьева считает, что свою роль сыграло решение Минфина отказаться от операций с иностранной валютой до июля:

«В марте сложилась ситуация, при которой резко сократился объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке за период января-февраля. Цены на российские сорта нефти опускались до исторических минимумов. Сложился локальный кризис ликвидности на рынке. На текущий момент начинают поступать гораздо более высокие нефтегазовые доходы. Как минимум это коснется апреля, и с большой долей вероятности уверенности можно говорить про май.

На валютном рынке будет сохраняться текущая обстановка. Присутствует также и временной лаг. Даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится сегодня, мы не ожидаем существенного укрепления ниже уровня 75 руб./доллар. Но не исключаем того, что могут быть какие-то локальные движения вниз.

При этом нельзя однозначно говорить, что высокие цены на нефть однозначно приводят к укреплению рубля. Есть большое количество прочих факторов.

В частности, тот же самый конфликт на Ближнем Востоке провоцирует рост цен по широкому спектру товаров и услуг. То есть увеличиваются издержки и для российских импортеров. Соответственно, спрос на валюту внутри страны несколько повышается. Эта балансировка, я полагаю, тоже присутствует».

В марте Минфин продал свыше 3 млрд юаней и почти 2 тонны золота из Фонда национального благосостояния. По логике это должно было пошатнуть крепкую позицию рубля. Но правила на рынке изменились, отметил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин:

«Минфин все время продавал валюту примерно на уровне 200-300 млрд руб. в месяц, это создавало некоторый эффект стабильности. Как только ведомство анонсировало, что этих продаж больше не будет и у людей возникло ощущение, что прекращается поддержка рубля, мы увидели моментальный рост объемов покупок фьючерсов на валюту максимальными темпами с начала 2025 года, как говорит Центробанк.

Сейчас уже крайне мало участников ставят на ослабление рубля и не покупают этот инструмент. Отсутствие покупок валюты, которое как раз сейчас могло бы быть с учетом высоких цен на нефть, играет ему на руку. Поэтому, на мой взгляд, в апреле стоит ждать уровня 80-81 руб./доллар. Я не исключаю, что в отдельные дни может произойти нырок ниже 80. Нужно держать в голове, что поступление валюты в рынок происходит нелинейно, оно неритмичное, в отдельные дни ее может не хватать».

Тем временем нефть марки Brent подорожала до отметки в $112,5 за баррель. Мосбиржа, в свою очередь, завершила недельные торги с падением индекса на 1%, пробив минимумы с февраля.

Анжела Гаплевская