Труба не резиновая

Трубопроводные поставки дизельного топлива в начале апреля резко упали при растущем спросе. Экспортные цены высоки, но отечественные НПЗ не могут воспользоваться конъюнктурой из-за ограниченных транспортных возможностей: аналитики связывают ситуацию с ограничениями на прием дизтоплива в систему «Транснефти» в сторону Приморска. При этом в Минэнерго не видят риска дефицита дизтоплива внутри страны даже с учетом спроса, который генерирует посевная, и не намерены ограничивать экспорт для НПЗ по аналогии с бензином.

Доля трубопроводных поставок дизтоплива на Петербургской бирже в первые дни апреля сократилась с 18,5% до 8,8%, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. Суммарный объем продаж по итогам торгов 2 апреля составил 56,6 тыс. тонн, что на 10,7% ниже, чем днем ранее. Как указывают аналитики, уровень неудовлетворенного платежеспособного спроса на летнее дизтопливо продолжал повышаться и достиг 33,53 тыс. тонн, или 63,8% от общего объема продаж.

Источник “Ъ” в отрасли связывает сокращение трубопроводных отгрузок с ограничениями на прием дизтоплива для прокачки через систему «Транснефти» в сторону порта Приморск.

По его словам, они были введены после инцидентов в балтийских портах и действуют до сих пор. Об этом также пишет Reuters. В «Транснефти» не ответили на запрос “Ъ”. По словам источника “Ъ”, перенаправить потоки дизтоплива с трубопроводного транспорта будет крайне сложно из-за особенностей инфраструктуры. В теории, считает он, логистику можно перенастроить, но это приведет к сдвигу сроков поставок, их удорожанию и росту цен на наличный товар из-за временного дефицита. Кроме того, отмечает собеседник “Ъ”, дизтопливо сейчас выгоднее отгружать на экспорт, а увеличить биржевую цену невозможно из-за установленного с 25 марта лимита на рост в 0,01% (ранее 0,5%).

Как ранее сообщал “Ъ”, ограничение предела роста цен на бензин и дизтопливо на бирже в 0,01% было введено после того, как за месяц под влиянием кризиса на Ближнем Востоке оптовые цены на нефтепродукты выросли более чем на 12%. Для стабилизации ситуации правительство распространило запрет на экспорт бензина на производителей до 31 июля (см. “Ъ” от 27 марта). Вывоз дизтоплива разрешен только НПЗ. Стоимость летнего дизтоплива 3 апреля по индексу европейской части России выросла на 0,18%, до 62,90 тыс. руб. за тонну.

Мировые же цены на дизтопливо в начале апреля показали резкий рост, при этом европейские котировки (ICE Gasoil) превысили отметку $1,5 тыс. за тонну. Ключевым драйвером роста остается блокировка Ормузского пролива, через который, по оценкам МЭА и Vortexa, поставляется около 10% мирового объема дизтоплива.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что ситуация с обеспечением дизтопливом стабильна, а НПЗ производят продукт в объемах, существенно превышающих внутренние потребности, включая повышенный спрос в период посевной кампании.

«Текущие запасы дизельного топлива превышают показатели аналогичного периода прошлого года, что создает дополнительный запас прочности для бесперебойного снабжения потребителей, включая аграриев»,— констатируют в министерстве. В связи с этим, добавили в министерстве, необходимость введения дополнительных ограничений на экспорт дизтоплива отсутствует.

В ФАС поддерживают позицию Минэнерго: как сообщили “Ъ” в службе, ситуация на российском рынке дизтоплива стабильная. Биржевые торги по трубопроводу идут в соответствии с правилами торгов на основе спроса и предложения, указали в ФАС, отметив, что участники рынка нефтепродуктов в службу с жалобами на сокращение объемов предложения и поставок дизтоплива не обращались. «Ситуация находится под контролем ФАС, любые изменения на топливном рынке обсуждаются на Биржевом комитете»,— добавили там.

Экспортные ограничения сохраняют объемы внутри страны и оказывают понижательное давление на оптовые цены, говорит руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин.

Поэтому, по его словам, топливный рынок с точки зрения доступности продуктов видится подготовленным к наступающему сезону высокого спроса.

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин связывает сокращение платежеспособного спроса на дизтопливо с общими экономическими тенденциями — балансированием ряда отраслей между стагнацией и рецессией. Кроме того, эксперт отмечает, что значительный неудовлетворенный спрос может объясняться ожиданиями покупателей, которые рассчитывают на снижение цен в апреле на фоне вероятного роста демпферных выплат.

3 апреля в 23:01 мск в материал были внесены правки. Подзаголовок некорректно отражал содержание статьи.

