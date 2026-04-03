В Сириусе появится консорциум для реализации транспортной стратегии

На Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге подписали соглашение о создании консорциума, который займется реализацией транспортной стратегии федеральной территории (ФТ) «Сириус». Об этом сообщили в медиадоме «Сириус».

В консорциум вошли: образовательный фонд «Талант и успех», администрация ФТ «Сириус», департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ОАО «Российские железные дороги», АО «Трансмашхолдинг» и Российский университет транспорта.

Участники консорциума займутся созданием интеллектуальной и экологичной транспортной инфраструктуры, внедрением отечественных технологических решений и проработкой механизмов привлечения инвестиций. Также они уделят внимание подготовке специалистов.

«Развитие искусственного интеллекта, транспортных технологий и кибербезопасности превращают сложную транспортную систему России в преимущество. Для упрощения мобильности мы создаем на ФТ "Сириус" и в Санкт-Петербурге учебные и экспериментальные полигоны, ориентируясь на передовой опыт Москвы. Используя отечественные технологии, мы сможем создать передовую модель транспортной системы, аналогов которой в мире нет»,— отметила руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Дмитрий Холодный