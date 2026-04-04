5 апреля исполняется 55 лет помощнику президента РФ, начальнику референтуры президента РФ Дмитрию Калимулину

Дмитрий Калимулин

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Его поздравляет помощник президента РФ Андрей Фурсенко:

— Уважаемый Дмитрий Рафаэльевич! Для России, где слово всегда имело огромное значение, точность формулировок давно перестала быть филологическим упражнением. Вы обладаете особым талантом, особым даром — филигранно подмечать суть, выделять главные темы, огранять их в предложения, в абзацы, в смыслы. Вы собираете документы подобно архитектору, который за хаосом стройматериалов видит готовый собор. Ваша эрудиция и широкий кругозор впечатляют. Вы работаете с различными темами — от истории до высоких технологий, от экономики до семьи и школы, всякий раз — с неизменным качеством и экспертной глубиной понимания предмета. Спасибо Вам за годы дружбы и за сотрудничество, очень важное при решении задач, которые нам поручали. Самые добрые пожелания Вам и Вашей семье. Ваш А. Фурсенко.

