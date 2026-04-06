Выручка «Уральских авиалиний» сократилась до 140,3 млрд рублей в 2025 году

Авиакомпания «Уральские авиалинии» по итогам 2025 года зафиксировала снижение выручки на 2% по сравнению с 2024 годом. Так, выручка составила 140,3 млрд руб., против 143,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании по РСБУ. Несмотря на падение валовой прибыли на 20% — с 28,9 млрд руб. до 23 млрд руб., чистая прибыль перевозчика увеличилась в 1,5 раза, достигнув 26,9 млрд руб. Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе авиаперевозчика, значительная часть прибыли получена в результате влияния курсовых разниц.

«В 2025 году санкционное давление на российскую авиацию остается значительным, однако авиационной отрасли удалось адаптироваться к новым условиям. Основные ограничения касаются закрытия воздушного пространства ряда стран, поставок запчастей, обслуживания иностранных самолетов и двигателей, ограничения финансовой и коммерческой деятельности, сокращения банковских операций на внешних рынках»,— указано в отчете.

Операционные показатели авиаперевозчика также снизились: пассажиропоток сократился на 11% до 8,4 млн человек, а доля компании на рынке РФ уменьшилась до 7,8% с 8,5% годом ранее. Большая часть трафика приходится на аэропорты Домодедово (3,2 млн человек — 38,1%) и Кольцово (1,9 млн человек — 23,3%). «Открытие в 2025 году южных аэропортов Геленджик и Краснодар позволило компании расширить географию полетов на южном направлении, однако из-за дефицита провозных емкостей на внутренних рейсах количество перевезенных пассажиров составило 1,56 млн человек (-26% к уровню 2024 года). Доля перевезенных пассажиров от общего объема по авиакомпании в отчетном году – 18,42%»,— говорится в отчете про южное направление.

Снижение объемов полетов вызвано сокращением географии рейсов, задержками поставок российских судов и невозможностью пополнить флот иностранными самолетами. На конец 2025 года компания использовала 39 бортов из 51 имеющегося Airbus A320/321, при этом эксплуатация 11 самолетов типа A320/A321neo осложнена трудностями с поддержанием летной годности.

Напомним, в 2024 году стало известно, что Сергей Скуратов покидает пост генерального директора авиакомпании, который занимал более 30 лет. Главой компании стал Кирилл Скуратов.

