Перевозки «Уральских авиалиний» сократились на 7% из-за сложностей с Airbus neo

Авиакомпания «Уральские авиалинии» за первое полугодие сократила пассажиропоток на 7% по сравнению с прошлым годом, до 3,9 млн человек. Согласно отчету компании за первые шесть месяцев текущего года, одной из причин стали трудности с поддержанием летной годности самолетов Airbus А320neo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В отчете компании за первое полугодие отмечается, что негативные факторы, влияющие на авиационную отрасль, также затронули «Уральские авиалинии». Это привело к снижению операционных показателей. Среди факторов названы международная геополитическая обстановка, санкционные ограничения, режим временного ограничения полетов в некоторых российских аэропортах, платежеспособность населения, техническое обслуживание и другое.

На внутренних линиях трафик «Уральских авиалиний» сократился на 16%, а в страны СНГ и обратно — на 6%. Однако на зарубежных направлениях за пределами СНГ зафиксирован рост пассажиропотока на 47%. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как указано на сайте авиакомпании, «Уральские авиалинии» эксплуатируют 51 современный авиалайнер Airbus на условиях операционного лизинга. В парке насчитывается 14 Airbus А321, 22 Airbus А320, четыре Airbus А319, три Airbus A320neo и восемь Airbus А321neo.

По данным издания «Интерфакс», самолеты A320neo, кроме уральской авиакомпании, имеются в парках S7, «Аэрофлота», Smartavia, Nordwind и «Северо-Запада». Сообщалось, что после введения санкций проблемы в эксплуатации данных самолетов испытывала компания S7. В конце 2024 года «Ъ» сообщал, что по техническим причинам в России перестал летать каждый второй Airbus neo. В начале августа этого года «Ъ» выяснил, что авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у S7 Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями, ремонт которых в России невозможен.

Подробнее — в материале «С чувством свободного пролета»

Мария Игнатова