Цифровизация, таможенная стоимость и постконтроль

Санкционное давление, таможенно-тарифное регулирование, трудности с трансграничными платежами — основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в ВЭД. Тем не менее рынок меняется, адаптируясь к особенностям торговли с дружественными странами, и осваивает новые методы продвижения. Тенденции работы российских компаний с иностранными партнерами обсудили представители власти, бизнеса, менеджмент налоговой и таможенной практики в ходе круглого стола, организованного ИД «Коммерсантъ Северо-Запад».

Шоковые удары и поддержка бизнеса

Начиная с 2014 года, количество санкций, введенных против России, превысило 31,5 тыс. Под вторичные санкции сейчас рискуют попасть и дружественные страны. Из-за этого компании вынуждены удлинять цепочки посредников для проведения транзакций, при этом работать в условиях неопределенности. Как напомнила заведующая кафедрой таможенного администрирования Президентской академии в Санкт-Петербурге Анастасия Гетман, все это происходит на фоне того, что система SWIFT-платежей ограничена для российских банков.

«Общая динамика мировой торговли демонстрирует снижение темпов развития. В связи с этим логистика находится в очень непростой ситуации,— отметила госпожа Гетман.— В текущем году нас ждет немало изменений, под которые надо будет адаптироваться как бизнесу, так и государству, продумывая меры поддержки».

Поддержку представители делового сообщества могут получить со стороны Гильдии профессионалов ВЭД «Гермес». Как рассказала директор этой организации Людмила Седова, от лица Гильдии направляют в любой федеральный орган исполнительной власти обращения с описанием актуальных проблем бизнеса. Кроме того, Гильдия является инициатором и идеологом процесса создания системы международных коммуникаций между профессиональными участниками ВЭД из 12 стран.

«Мы всегда готовы помочь нашим коллегам выйти на новый уровень бизнеса,— подчеркнула госпожа Седова.— Гильдия держит руку на пульсе всех изменений в области таможенного дела и информирует об этом участников ВЭД. Также у нас есть возможность создавать профильные комитеты на базе "Гермеса" для решения определенных задач. Члены "Гермеса" могут привлекать специалистов и услуги Гильдии для решения актуальных проблем, в том числе для включения в реестр ФТС и для получения юридической помощи».

Тему поддержки бизнеса в непростых экономических условиях и при давлении со стороны Запада продолжил в своем выступлении спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов.

«Мы пережили два шоковых удара,— напомнил господин Котов.— Если раньше экспорт и импорт внешней торговли рос, то в 2020 году из-за пандемии этот показатель упал на 15–16%. После этого было восстановление, но на уровне Санкт-Петербурга мы отошли от последствий раньше, чем в целом по России. Тем не менее в 2024 году мы вышли на траекторию роста. И в этом огромная заслуга органов госвласти Санкт-Петербурга, а также бизнеса, который нашел возможности преодолеть все трудности».

Годовой (за 2024–2025 годы) внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга составляет 60–70 млрд долларов США, сообщил господин Котов, из которого примерно половину (50–52%) — импорт. Несмотря на то, что Петербург экспортирует и минеральное сырье, основу его экспорта составляет все же продукция обрабатывающих производств, включая высокотехнологичную.

«Радует и то, что наиболее активную позицию в экспорте занимают МСП. Около 7,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса работают в структуре ВЭД. Это примерно четверть всех предприятий промышленной направленности региона. Но мы понимаем, что это не предел, надо увеличивать показатели экспорта»,— отметил господин Котов.

Если до 2022 года в число основных стран — импортеров продукции Санкт-Петербурга входили Нидерланды, Соединенное Королевство, США, Германия, то теперь на 84% международная экономика переориентирована на азиатский рынок. Среди особенностей взаимодействия с этими партнерами Анатолий Котов назвал проблемы с платежами, логистикой и транспортировкой товаров. Но как подчеркнул эксперт, со стороны федеральных властей идет совершенствование аспектов, связанных с таможенной стоимостью, декларированием товаров и пр.

Власти Санкт-Петербурга в свою очередь утвердили планы по развитию внешнеэкономической деятельности до 2030 года, сделав акцент на поддержке высокотехнологичных производств. В 2025 году объем такой поддержки экспорта увеличился за счет городского бюджета вдвое и составил около 400 млн. рублей.

Екатерина Смоловая, партнер, руководитель налоговой и таможенной практики CLS

Екатерина Смоловая, партнер, руководитель налоговой и таможенной практики CLS

Пристальный анализ

Говоря о правовых ориентирах ВЭД в 2026 году, партнер и руководитель налоговой и таможенной практики компании CLS Екатерина Смоловая в числе ключевых трендов назвала повышение прозрачности в сфере логистики, платежей и таможни. Это в том числе связано с тем, что с 1 марта этого года в России начали действовать новые требования к транспортно-экспедиторской деятельности: экспедиторы (юрлица и ИП) должны быть включены в обязательный реестр экспедиторов, который ведется на базе национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Работа без включения в реестр фактически становится нарушением режима допуска на рынок.

«Повышается ответственность бизнеса, повышаются штрафы, и это все, безусловно, влияет на логистику и расходы бизнеса,— отметила госпожа Смоловая.— Если мы поговорим о том, из чего состоит ВЭД, то увидим, что с одной стороны — это фискальные платежи, с другой стороны — это логистика, планирование этой деятельности, и третий кит — это расчеты. И все эти сферы экономики, направления государственной поддержки, позволяют свою деятельность с одной стороны — планировать, с другой стороны — создают некоторые препятствия. Именно поэтому повышение прозрачности как будто призвано облегчить административную нагрузку на бизнес, но, честно говоря, мы сейчас видим такую тенденцию, что это не слишком помогает бизнесу, а, скорее, помогает таможне».

Обмен базами государственных органов, расширение межведомственного взаимодействия — тренд, о котором рассказала эксперт. В частности, речь идет об обмене информацией между налоговой и таможенной службами. «Поскольку налоговая — амбассадор цифровизации в нашей стране, она имеет доступ к наибольшему количеству информации, и такие возможности с каждым годом расширяются. Каждый такой шаг означает, что и другие органы, в том числе таможня, могут получить доступ к этой информации»,— отметила госпожа Смоловая. И в этом, как заметила спикер, прослеживается не только контроль за рыночной стоимостью товаров, ввозимых из ЕС, но и желание «не упустить свой шанс снимать дополнительные платежи».

Нагрузку на бизнес увеличивают также дополнительные платежи и контрольные процедуры, в числе которых утилизационный сбор (в этом году его сумма уже повысилась на 20%), расширенная ответственность производителей и экологический сбор (первый срок уплаты уже наступает 15 апреля). А также технологический сбор, который будет распространяться на электронику и компоненты уже с 1 сентября.

Еще одно нововведение, которое введут с 1 апреля 2026 года,— это система СПОТ (Система подтверждения ожидания товаров) для контроля импорта из стран ЕАЭС. Импортеры обязаны будут предварительно оформлять документы и получать QR-код, а с 1 июля — вносить обеспечительный платеж в размере НДС/акцизов до ввоза. Без QR-кода груз через границу не пропустят.

Как заметила Екатерина Смоловая, от всех этих нововведений по большей части пострадает малый бизнес.

Среди тенденций налогового регулирования представитель CLS озвучила рост числа претензий в отношении исчисления налога у источника по ТЭУ и международным перевозкам. Также прослеживается общий тренд на более пристальный анализ сделок с иностранными лицами, в том числе в контексте приостановления и прекращения некоторых СИДН (Соглашение об избежании двойного налогообложения). Помимо этого, по-прежнему продолжается со стороны налоговых органов проверка контрагентов, анализ работы с транзитными компаниями, проверка реальности оказанных услуг. Еще одна тенденция — сокращение возможностей снижения ответственности (вменение умысла, ограничение применения смягчающих обстоятельств).

Анатолий Котов, специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития, Александр Дзичканец, руководитель юридического отдела «ФК «Консортум»

Анатолий Котов, специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития, Александр Дзичканец, руководитель юридического отдела «ФК «Консортум»

Новеллы в регулировании таможенной стоимости

Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2025 году перечислила в федеральный бюджет РФ 5,911 трлн рублей, выполнив скорректированный план на 99%. Как ранее сообщалось, основная часть (82% или 4,87 трлн рублей) обеспечена импортом, около 9% — экспортом. Показатель заметно ниже 2024 года (7,35 трлн рублей), однако план на 2026 год составляет 7,2 трлн рублей. На этом фоне актуален вопрос начисления таможенной стоимости, особенно в части корректировок и новых правил 2026 года, заметила госпожа Гетман.

Рассказывая о трендах в работе с таможенной службой, руководитель юридического отдела АО «ФК Консортум» Александр Дзичканец отметил цифровизацию ведомства, что не всегда, на его взгляд, способствует ведению бизнеса. «В частности, если рассказывать про экологический сбор, который производители и импортеры платят еще с 2023 года,— поделился эксперт.— В конце 2025 года таможенный орган отгрузил в Росприроднадзор огромное количество информации относительно экосбора. Причем этот массив информации не позволяет определить, какое количество упаковки было ввезено, поэтому вместо того, чтобы начинать предъявлять конкретные претензии, всем импортерам рассылаются "письма счастья" о том, что надо провести учет упаковки, предоставить отчетность и заплатить экосбор. А многие импортеры не понимают, что им необходимо было заплатить, потому что понятие "импортер" не имеет единого унифицированного определения в российском законодательстве. И трактовать это понятие можно как то, что импортер — это тот, кто перевез товар через границу, что, конечно, некорректно».

Как отметил эксперт, таможенная стоимость является сейчас актуальным вопросом, который связан с рисками дополнительных платежей. Практика 2024 года показала включение дивидендов, роялти в таможенную стоимость.

Основной метод определения таможенной стоимости — так называемый метод 1, по цене сделки. Однако, как уточнил господин Дзичканец, цена фактически уплаченная (ЦФУ) складывается из стоимости не только товара, но и сопутствующих ингредиентов. Например, туда может включаться упаковка товара. Также в таможенную стоимость включается страховка и транспорт. В нее могут входить и расходы на посредников и роялти (лицензионные платежи, дивиденды). И основные моменты, по которым могут происходить споры,— это вопросы доначислений. По словам спикера, речь идет о 90% споров.

«Существует судебная практика, которая говорит, что необходимо обязательно расписывать, на какой объем партии распространяются роялти,— прокомментировал Александр Дзичканец.— И чтобы, например, вам всю сумму лицензионного платежа не включили в таможенную стоимость, а сделали это пропорционально».

Если агент действует в интересах продавца, то это включается в допначисления к таможенной стоимости. Также в допначисления эксперт советует не включать при надлежащем документальном оформлении услуги транспорта после места прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, сборы за оформление (таможенные сборы и платежи), налоги в РФ (НДС, акцизы и другие налоги).

В методе 1, как говорит эксперт, важно документальное подтверждение сделки. Вся сделка должна быть строго прозрачна, плюс ко всему юристы настаивают на важности ответов на запросы таможенного органа. В противном случае это может стать триггером допначисления. Ключевой вывод в этом вопросе: суды не «убивают» метод 1 за ошибки в расчетах, если есть подтверждающие сделку документы. Но если компания не отвечает на запросы — метод 1 теряется безвозвратно.

Еще один нюанс при ВЭД — это постконтроль со стороны таможенного органа, который может произойти в течение трех лет после заключения сделки. Таможня смотрит бухгалтерские регистры, книги покупок/продаж. Срок такой проверки не может превышать 60 дней, но практика показывает, что он может «растягиваться» за счет дополнительных запросов.

Жанна Багаева, коммерческий директор, действующий практик в организации поставок, эксперт в области международной торговли ООО «ККС»

Жанна Багаева, коммерческий директор, действующий практик в организации поставок, эксперт в области международной торговли ООО «ККС»

Ставка на профессионалов

Основными проблемами в международной торговле являются как торговые, так и финансовые ограничения. Как отметила в своем выступлении коммерческий директор ООО «ККС» Жанна Багаева, это ограничение или отказ от поставок в РФ товаров двойного назначения, электроники, электротехники, промышленного оборудования для нефтегазовой промышленности, энергетики, машиностроения. Также, как отметила спикер, сохраняется напряженность в деловых взаимоотношениях, зачастую бизнес сталкивается с отказом от подписания прямых контрактов.

Среди финансовых ограничений, с которыми сейчас сталкивается бизнес,— отказ банков принимать платежи из РФ, ограничения переводов денежных средств или увеличение сроков поступления денег на счета поставщиков, а также возврат денежных средств за товары под ограничениями.

В этих условиях эксперты советуют правильно выбирать оптимальную стратегию международных закупок, планировать расходы с учетом «скрытых» затрат. Также в чек-лист для успешного итога ВЭД госпожа Багаева советует включать проверку зарубежных поставщиков и грамотное ведение переговоров с потенциальными поставщиками с учетом их национальных особенностей, выбор надежных логистических схем доставки и агентов, которые будут вести этот мониторинг, прогнозирование валютных рисков (использование платежных агентов, агентские вознаграждения, комиссии и т. д.). Отдельно эксперт выделила использование проверенных платежных агентов, партнеров- контрактодержателей в третьих странах.

«Это актуальная тема, потому что сейчас многие банки, которые находятся под санкциями, предлагают различные схемы, которые уже напоминают рулетку, когда используются какие-то дополнительные платформы. И ты не понимаешь уже, дойдут ли деньги до поставщика, находящегося в Нидерландах или в Италии»,— поделилась Жанна Багаева.

Главный совет, который дают эксперты,— это выбирать профессионалов для работы с импортом и экспортом. Как заметила Багаева, таких компаний в России сейчас немало. Из преимуществ заказчик получает снижение себестоимости товаров, доступ к новинкам и технологиям, расширение ассортимента товаров и гибкость в выборе партнеров.

Илья Христианов, консультант ВЭД

Илья Христианов, консультант ВЭД

Адаптация под Азию и SWIFT

Как рассказал директор департамента внешнеэкономической деятельности «Супротек» Дмитрий Цыпляев, их компания экспортирует продукцию на внешние рынки, в том числе через свой европейский филиал в Чехии. Импорта практически нет, за исключением специального оборудования для собственного производства и научно-технических центров.

«Мы изменились с точки зрения подхода к ведению бизнеса,— поделился господин Цыпляев.— Если раньше мы производили премиальное моторное масло по собственной рецептуре на заводах в Германии — сейчас мы запустили его производство премиального качества в Санкт-Петербурге. С точки зрения экспорта у нас есть филиал в Чехии. Но если раньше мы поставляли туда сырьевые компоненты для производства и последующей дистрибуции и продаж в Европе и в мире, то сейчас, соответственно, с этим мы испытываем трудности. Безусловно, логистические цепочки поставок из РФ в Европу и возможности сузились, значительно подорожала стоимость доставки. Но все трудности и новые вызовы делают нас только сильнее. Мы ищем и находим решения на месте в Европе».

Компания адаптировалась и под азиатский рынок. Как заметил господин Цыпляев, если какие-то единицы оборудования закупаются в Китае, они ищут на месте поставщиков, агентов для проверки и гарантии качества, а также полного сопровождения поставки до момента получения груза получателем.

Работать с рынком Азии извне проблематично, отмечает консультант ВЭД Илья Христианов. Он также добавил, что из-за введенных санкций и отключения большинства российских банков от системы SWIFT этот способ международных переводов сильно трансформировался. На данный момент система SWIFT-платежей в России работает не для всех участников рынка: подключены лишь отдельные группы банков, которые сохранили техническую возможность проводить международные платежи. Однако, как заметил господин Христианов, пока что это является единственной самой надежной подтверждающей платежной системой.

«В связи с санкциями и ограничениями SWIFT можно использовать в комплексе с различными другими методами,— пояснил господин Христианов.— И тут же подходит замечательная тема — цифровые активы и криптовалюта. Законодательство — на уровне Российской Федерации было бы здорово это довести до какого-то конечного результата, чтобы это было официально, прозрачно, отслеживаемо, так же, как обычный банковский перевод».

По итогам круглого стола участники сформировали список советов, суть которых сводится к тому, что оформление документов для бизнеса, задействованного в ВЭД, должно быть максимально подробным, чтобы контролирующие органы могли проследить цепь поставок товаров. Также бизнес-сообщество рекомендует учитывать национальные особенности новых международных партнеров, прогнозировать валютные риски, постоянно отслеживать изменения в законодательстве в сфере ВЭД. Также не лишним будет постоянный мониторинг судебной практики.

Ксения Ахметжанова