Морализируй это!

5 апреля по инициативе ООН отмечается Международный день нравственности. В честь праздника «Ъ» решил изучить представления о морально-нравственных ценностях и этических нормах в современном обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как показало недавнее исследование Pew Research Center, представление о том, насколько сограждане нравственны, от страны к стране сильно разнится. Например, в Индонезии и Канаде более 90% респондентов заявили о высоком уровне морали у соотечественников. А в таких странах, как Турция и Бразилия, лишь чуть более 50% опрошенных разделяют такой позитивный настрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В исследовании Spring 2025 Global Attitudes Survey, проведенном исследовательской компанией Pew Research Center, участвовали более 30 тыс. респондентов из 25 стран мира

В исследовании Spring 2025 Global Attitudes Survey, проведенном исследовательской компанией Pew Research Center, участвовали более 30 тыс. респондентов из 25 стран мира



Как показывают данные, на представления о моральном облике особо не влияют ни географическое положение, ни экономическое благополучие, ни этнический состав конкретной страны. Схожие оценки могут быть у представителей разных регионов, значительно отличающихся по составу общества и уровню жизни.

Примечательно, что из 25 стран—участниц исследования Pew Research Center лишь в США большинство (53%) ответило, что американцы демонстрируют низкий уровень морали. У исследователей нет четкого ответа почему, но есть предположение, что в этом случае мог сказаться общий уровень поляризации общества, фиксируемый в последние годы.

Эксперты также выяснили, какое поведение жители разных стран считают приемлемым, а какое не очень. В среднем по всем странам наибольшее осуждение вызвали романы на стороне. А вот прием контрацептивов или развод в целом вызывают мало негативных откликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исключены результаты отказавшихся и затруднившихся ответить

Исключены результаты отказавшихся и затруднившихся ответить



В некоторых вопросах четкие географические границы все же прослеживаются. К примеру, в странах Латинской Америки и Африки более половины респондентов считают аборты безнравственными. Европа более толерантна в этом вопросе. В таких странах, как Индонезия, Индия, Турция, свыше 80% назвали аморальными азартные игры, тогда как в США, Канаде, Австралии большинство относится к ним спокойно и вообще не считает, что это требует какой-то оценки с точки зрения нравственности.

В гендерном разрезе женщины осуждают просмотр порнографии чаще мужчин, особенно сильный разрыв в Южной Корее, Испании и Мексике. Они также менее терпимо относятся к потреблению алкоголя и легких наркотиков, а также к увлечению азартными играми.

Эксперты фиксируют, что с течением времени моральные оценки во многом смягчаются. Особенно значительно сократилось число осуждающих разводы. В настоящее время лишь в Индии и Нигерии оно превышает число тех, кто считает это приемлемым.

Семь лет назад международное исследование (результаты опубликованы в 2019 году) изучало, что люди в разных странах считают пороком, а что — морально приемлемым в ограниченных масштабах. В ряду допустимого первое место неожиданно занял шоколад — удивление тут вызывает скорее само его попадание в список ограничений с точки зрения морали. Наименьшее понимание у респондентов из 29 стран мира вызвал интерес других к жестоким видеоиграм и к употреблению марихуаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В исследовании Global views on vices от компании Ipsos участвовали 18,6 тыс. респондентов из 29 стран

В исследовании Global views on vices от компании Ipsos участвовали 18,6 тыс. респондентов из 29 стран



В отличие от исследования Pew Research Center в данном опросе принимала участие и Россия. Ответы россиян в целом мало отклоняются от общей линии. Можно отметить лишь, что наши сограждане менее склонны относить к порокам газированные напитки, социальные сети и сайты знакомств и более строго относятся к азартным играм и курению марихуаны.

Свои исследования морально-нравственных ценностей проводятся и в России. В частности, опрос аналитического центра ВЦИОМ выявил, что в последние годы различные формы аддиктивного поведения (алкоголизм, наркомания) стали гораздо реже восприниматься как проявления безнравственности. На первое место в вопросах морали вышло то, что подрывает доверие между людьми и угрожает общественной безопасности и стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет



При этом, по данным опроса, в последние годы растет число сограждан, считающих, что моральные нормы не подвержены влиянию времени, и не готовых идти на сделку с совестью ради достижения своих целей.

Ольга Шкуренко