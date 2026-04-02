Сборы за проезд на платных дорогах за год выросли почти на 20%

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в ходе одного из круглых столов Международного транспортно-логистического форума (проходит 1–3 апреля в Санкт-Петербурге) заявил, что по итогам 2025 года госкомпания собрала за проезд суммарно 145 млрд руб. Официальную отчетность «Автодор» еще не публиковал. Основываясь на ранее опубликованной документации, можно сделать вывод, что годовой сбор платы вырос на 19%, и это наименьшая динамика за прошедшие 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Данный тренд совпадает с замедлением роста числа проездов по трассам «Автодора» (см. “Ъ” от 26 января): за год динамика сократилась до 5%, тогда как в 2024 году составляла 33%, в 2023 году — 18%. Снижения интереса пользователей не произошло, заверяли “Ъ” в госкомпании: ситуация «связана с этапами развития сети и коррективами в системе учета трафика». В отчетности «Автодора» также фигурируют данные о фактических доходах госкомпании от сбора платы: они составили по итогам 2024 года 112 млрд руб., за 2025 год данных еще нет.

Говоря о текущем состоянии сети платных трасс, Вячеслав Петушенко напомнил, что сейчас в управлении «Автодора» находится 6 тыс. км трасс (всего в РФ — 1,5 млн км автодорог), из которых 3,6 тыс. км — платные. Средняя цена проезда для легкового автомобиля составляет 6 руб. за 1 км, для грузовика — 14–16 руб. за 1 км. Глава «Автодора» отметил, что правительство поставило перед госкомпанией задачу нарастить протяженность платных трасс до 4 тыс. км, а также строить дороги без ограничения скорости. «Мы дошли до такого технического уровня, что уже можем подойти к этой задаче»,— сказал Вячеслав Петушенко. О перспективах появления в РФ безлимитных магистралей еще в ноябре 2025 года заявлял заместитель главы Минтранса Константин Пашков. Ранее в правительстве предлагали поднять допустимый скоростной лимит до 150 км/ч, но конкретных документов представлено так и не было. Действующий лимит, применяемый только на платных трассах «Автодора» и только летом,— 130 км/ч. Сезонная смена режима движения, сказал Вячеслав Петушенко, произойдет на ряде участков ориентировочно в середине апреля.

Иван Буранов