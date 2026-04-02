В Сочи снесли незаконное здание в экологической зоне по решению суда

В Сочи собственник демонтировал трехэтажное здание, возведенное с нарушением требований природоохранного законодательства, после применения комплекса мер принудительного исполнения. Об этом сообщили в Главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объект площадью свыше 300 кв. м был построен в границах горно-санитарной зоны в Адлерском районе. В соответствии с установленным режимом использования территории, в данной зоне запрещено размещение объектов, не связанных с санаторно-курортной деятельностью, а также проведение работ, способных нанести ущерб окружающей среде и природным ресурсам.

Суд обязал владельца освободить участок и ликвидировать самовольную постройку. В рамках исполнительного производства должнику ограничили право выезда за пределы Российской Федерации и начислили исполнительский сбор. Несмотря на принятые меры, требования суда длительное время не исполнялись.

По данным службы судебных приставов, только после составления 12 протоколов об административных правонарушениях и назначения штрафов на общую сумму 24 тыс. руб. собственник приступил к сносу здания и полностью исполнил решение суда.

Ранее в Сочи фиксировались аналогичные случаи: по судебным решениям подлежали демонтажу и другие самовольные объекты, возведенные на землях с особыми условиями использования.

Мария Удовик