ЦБ высчитал норму сбережений в РФ

Банк России впервые представил квартальную оценку нормы сбережений домашних хозяйств — показателя, отражающего долю доходов населения, которая не идет на текущее потребление. Он позволяет оценивать не только текущий спрос, но и его потенциальное расширение. По расчетам регулятора, в четвертом квартале 2025 года норма сбережений составила 16% с учетом сезонной корректировки, без нее показатель достигал 22,9% (см. график).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Главное новшество здесь не само значение показателя, а его частота и способ расчета — ЦБ выводит квартальную норму сбережений, комбинируя данные Росстата и собственную финансовую статистику. В стандартной системе национальных счетов этот показатель рассчитывается напрямую, но в России он доступен только на годовой основе и с временным лагом. В результате регулятор предложил методику, которая позволяет получать оперативную оценку сберегательного поведения домохозяйств.

Поясним, высокая норма сбережений означает сдерживание текущего потребления, но одновременно и формирование запаса средств, который может быстро перейти в спрос. ЦБ также фиксирует связь нормы сбережений с денежно-кредитной политикой: повышение ключевой ставки с лагом в два-три квартала ведет к росту показателя за счет увеличения доходности вкладов и удорожания кредитов.

Как отмечают в ЦБ, в РФ рост нормы сбережений совпадает с периодами шоков. Во время пандемии во втором квартале 2020 года показатель вырос до 25% (с учетом сезонности — около 24–26%). В 2021 году на фоне реализации отложенного спроса он упал до 5%. В 2022 году произошел новый подскок — до 21%. Затем на фоне снижения ставки норма опускалась до 15%, но последующее ужесточение денежно-кредитной политики снова привело к ее росту — до 20,4% в 2024–2025 годах.

Прежде всего рост сбережений обеспечивают депозиты — наиболее ликвидный и доходный инструмент в условиях высоких ставок. Одновременно снижается доля наличной валюты. Отмечается, что в четвертом квартале 2025 года дополнительный вклад в рост сбережений дали также операции с недвижимостью.

Международное сравнение показывает, что уровень российской нормы сбережений в конце 2025 года находится в диапазоне, существующем у стран еврозоны. При этом в РФ волатильность показателя выше, чем в ЕС. Как и в Великобритании, домохозяйства в России заметнее увеличивают сбережения в периоды шоков.

Артем Чугунов