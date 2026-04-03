Вот, новый оборот

Игроки, готовые тратить сверхбольшие бюджеты на ставки у букмекеров, занимают все большую долю в структуре их доходов. Некоторым участникам рынка такие VIP-клиенты, с недельным оборотом свыше 1 млн руб., приносят уже более 60% выручки. Конкуренция за таких игроков усиливается, так как на отрасль продолжают давить увеличение налогов и госрегулирование, в то время как темпы ее роста только замедляются.

VIP-сегмент игроков начал занимать значительную долю в структуре доходов букмекерских контор, рассказали “Ъ” представители отрасли. Речь идет об игроках, чей недельный оборот начинается от 1 млн руб. Так, в букмекерской конторе Pari заявили, что по итогам 2025 года доля оборота от VIP-сегмента выросла с 40% до 45%.

В «Бетсити» рассказали, что доля VIP-игроков в структуре выручки составила более 60%, а сам сегмент является ключевым драйвером доходов.

В BetBoom данных по доле в выручке игроков с большим оборотом не привели, но отметили, что на рынке их значимость только растет, а сами букмекеры продолжат в 2026 году сильнее подстраивать под VIP-сегмент свой продукт и сервис.

В Pari уточняют, что VIP-игроки в основном делают ставки на футбол, хоккей и большой теннис, а сама компания тратит на проекты для VIP-сегмента 2 млрд руб. ежегодно. В целом букмекерский рынок переживает непростые времена, связанные с общей стагнацией, ростом налогообложения и регуляторным давлением, говорят в компании. Направление VIP — одно из ключевых, которое помогает букмекерам зарабатывать, но и здесь конкуренция возрастает, добавляют в Pari.

В целом в 2025 году беттинг (ставки на спорт) занял доминирующую долю в структуре рынка развлечений. Так, по данным консалтинговой компании Strategy Partners, российский рынок развлечений вырос на 6%, до 2,78 трлн руб., при этом беттинг занял в его структуре крупнейшую долю в 63%. До 2030-го увеличение объема рынка беттинга прогнозируют до 2,9 трлн руб. Лидерами рынка являются Fonbet, Winline, BetBoom, «Лига ставок» и Pari. В «Лиге ставок» и Fonbet отказались от комментариев, в Winline не ответили “Ъ”.

Рост рынка легальных букмекеров за прошлый год сильно замедлился: в 2025 году он составил 8,4% (1,9 трлн руб.) против 40% в 2024-м, следует из данных Единого регулятора азартных игр. Целевые отчисления игроков выросли на 8% за прошлый год, примерно до 38 млрд руб.

Насыщение рынка уже произошло в 2022–2024 годах, теперь он будет расти умеренными темпами, так как клиентская база уже сформирована, говорит руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Александр Михайлов. В то же время на рынке наблюдается тенденция: ключевые букмекерские компании начали выделять VIP-категорию и акцентированно с ней работать, из-за чего доля таких клиентов растет, добавляет он. Это важное направление повышения маржинальности деятельности букмекеров, заключает эксперт.

В последние годы роль VIP-игроков усиливается: она становится ключевой и продолжает определять устойчивость выручки, подтверждают в «Бетсити». Это особенно заметно в контексте изменений на рынке, сейчас на отрасль давят усиление регулирования и рост налоговой нагрузки, напоминает директор по маркетингу компании Екатерина Тальникова. Многие букмекеры уже пересматривают инвестиционные планы, сокращают маркетинговые расходы и осторожнее подходят к развитию новых продуктов. VIP-аудитория же характеризуется высокой вовлеченностью, стабильным оборотом и сильным удержанием, потому среди букмекеров сейчас усиливается конкуренция за крупных игроков, говорит она.

40 процентов аудитории могут составить потери букмекеров в случае введения запрета на ставки для должников, недееспособных граждан и несовершеннолетних, по оценке ЕРАИ.

В BetBoom VIP-сегмент называют отдельным контуром экономики внутри рынка с большим значением по финансовым результатам, чем обычные игроки. «Сегодня работа с VIP-сегментом стала глубже и сложнее, чем раньше: усилилась гиперперсонализация, выросла роль сервиса»,— говорят в компании.

Варвара Полонская