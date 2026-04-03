Понуждение к сотрудничеству

Местные власти не обязаны за свой счет обеспечивать инфраструктурой участки, которые бесплатно выделяются в регионах многодетным семьям, решил Конституционный суд. Он напомнил, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в России, а это означает, что они должны действовать не изолированно друг от друга, а совместно и согласованно.

Конституционный суд (КС) запретил возлагать исключительно на местное самоуправление (МСУ) обязанности по обустройству земельных участков, которые бесплатно выделяются многодетным семьям. Эта задача должна решаться за счет совместных усилий муниципалитетов и органов госвласти, следует из постановления, которое опубликовано на сайте суда.

Поводом для проверки норм федерального закона о МСУ и закона Иркутской области о бесплатном предоставлении земельных участков стала жалоба администрации Братска.

Городской суд по иску прокуратуры обязал ее расчистить заросший лесом участок, выделенный многодетной семье для индивидуального строительства, и напомнил, что, согласно сформулированной ранее позиции КС, земля должна быть пригодна к использованию и оснащена инфраструктурой. В соответствии с региональным законом организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также строительство и ремонт автодорог местного значения являются зоной ответственности муниципалов. Следовательно, они и должны все это обеспечить, решил суд.

Власти Братска не согласились с такой трактовкой. Суды перепутали понятия «организация» и «обеспечение», а это не одно и то же, настаивала администрация в своей жалобе в КС. Закон относит социальную поддержку многодетных семей к совместным полномочиям субъектов и РФ, следовательно, обеспечивать инфраструктурой льготные участки должны региональные власти, настаивали заявители. Либо же регион должен наделить органы МСУ соответствующими госполномочиями, обеспечив при этом финансирование.

КС такую позицию поддержал. Термин «организация» подразумевает необходимость решения органами МСУ определенных задач за счет различных организационных мер и в любом случае не может трактоваться как возлагающий на них всю полноту ответственности в той или иной сфере, отмечается в постановлении. Инфраструктурное обеспечение относится к обязанностям как органов МСУ, так и органов госвласти регионов, а возложение такой обязанности исключительно на МСУ и отказ в софинансировании соответствующих мероприятий недопустимы.

При этом КС отметил, что спорные нормы закона о МСУ не предполагают освобождения региональных властей от участия в благоустройстве участков и потому не противоречат Основному закону.

А вот положения иркутского закона, который возлагает всю полноту ответственности на муниципалитеты, суд признал неконституционными.

Другие регионы, если их законодательство содержит аналогичные положения, должны их скорректировать. КС также напомнил, что органы МСУ и госвласти входят в единую систему публичной власти и должны действовать не изолированно друг от друга, а совместно и согласованно.

Впрочем, судебная практика уже движется в этом направлении. Так, в конце марта четвертый кассационный суд (Краснодар) подтвердил обязанность не только муниципальных властей, но и правительства Ростовской области обеспечить инфраструктурой земельные участки многодетных семей под Сальском. При этом областные министерства привлекли к спору уже на уровне апелляционной инстанции.

КС четко указал, что регионы обязаны участвовать в софинансировании мероприятий — в том числе в силу принципа единства публичной власти, отмечает руководитель «Центра конституционного правосудия» Иван Брикульский. Но суд сделал важную оговорку: при определении земельных участков для предоставления многодетным семьям местные власти должны исходить из обеспеченности участка необходимой инфраструктурой. Здесь, по мнению эксперта, явно прослеживается стремление соблюсти баланс между требованиями к региональным властям и тем, чтобы муниципалитеты при определении таких участков исходили из уже имеющейся на конкретной территории инфраструктуры.

Анастасия Корня