Сегодня исполняется 80 лет оперному певцу, народному артисту РСФСР Сергею Лейферкусу

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Его поздравляет дирижер, народный артист СССР Владимир Минин:

— От своего имени и от имени коллектива Московского государственного академического камерного хора сердечно поздравляю Вас, Сергей Петрович, с юбилеем. Вы — выдающийся артист, чье становление неразрывно связано с ленинградской вокальной школой. Ваше имя — целая эпоха в вокальной культуре как для наших современников, так и для будущих поколений. Вы — глубокий и серьезный музыкант, заслуживающий самого высокого уважения. Желаю Вам, Сергей Петрович, доброго здоровья и крепких жизненных сил.

