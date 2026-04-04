5 марта отмечает юбилей абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ее поздравляет телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев:

— Наталья, ты — человек, который сделал бокс не просто привлекательным, а чертовски привлекательным. Сила, красота, интеллект — все сплелось в удивительной спортсменке. Ты прекрасно себя реализовала и после спорта. Эта глубина глаз, эта потрясающая стать, эта очаровательнейшая улыбка многим девчонкам показывают, что и как нужно делать, чтобы добиться успеха. Не только на ринге, но и в жизни. Наташа, любим, здоровья и удачи.

