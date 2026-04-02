Ход боевых действий 2 апреля

Американские ВВС нанесли авиаудары по Тегерану, Исфахану, Бендер-Аббасу, Ширазу и Ларестану, есть погибшие и пострадавшие. При ударе по мосту, который соединяет Тегеран и Кередж (самый высокий мост на Ближнем Востоке), пострадали несколько человек. Минздрав Ирана также сообщил о повреждении одного из старейших медицинских центров в стране — Института Пастера в Тегеране. Семь человек стали жертвами атак израильских ВВС на населенные пункты Зыбдин и Эр-Рамади на юге Ливана.

Иран в ответ на удары по его сталелитейным заводам атаковал предприятие американской корпорации United States Steel в Абу-Даби, алюминиевый завод США в Бахрейне и производственные мощности израильской оружейной компании Rafael. Кроме того, КСИР сообщил об ударах по военным базам в Израиле, Саудовской Аравии и Кувейте.

Целями КСИР также стали район дислокации американских военнослужащих в районе Манамы (Бахрейн) и место размещения истребителей США на базе Аль-Азрак в Иордании. По заявлению Ирана, десятки военнослужащих США были убиты и ранены.

Посольство США в Кувейте предупредило своих граждан о возможных атаках на американские университеты и организации в течение ближайших 24–48 часов.

