Ормуз стал обузой

Президент США Дональд Трамп допустил, что война в Иране может завершиться через две-три недели и без достижения договоренностей с противником. Главное, чтобы Тегеран по итогам операции «Эпическая ярость» был лишен возможности создавать ядерное оружие, сказал Трамп. Он уже не рассматривает разблокирование Ормузского пролива как приоритетную цель, поскольку США им не пользуются. Восстановить судоходство через эту важнейшую для мировой торговли водную артерию господин Трамп предложил тем странам, которые в этом заинтересованы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Иранский президент Масуд Пезешкиан говорит, что Иран готов заключить мирное соглашение при условии, что больше не будет подвергаться атакам и получит гарантии безопасности. Но реальная власть в стране сосредоточена в руках руководства КСИР, которое полно решимости продолжать войну

В проливе без прорывов

США могут покинуть Иран очень скоро, заявил вечером 31 марта Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме. Он добавил, что это может произойти «в течение двух недель, а может, трех». При этом соглашения о мире может и не быть, подчеркнул глава Белого дома.

«Когда мы почувствуем, что они (иранские власти.— “Ъ”) оказались в каменном веке и не смогут создать ядерное оружие, тогда мы уйдем, независимо от того, будет у нас сделка или нет»,— пояснил Трамп. При этом американский лидер не исключил, что удары по Ирану могут превратиться в постоянный инструмент США. «Возможно, через некоторое время они смогут создать ядерное оружие, а у вас будет президент, похожий на меня, и он пойдет туда, чтобы снова покончить с ними»,— рассудил глава Белого дома.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне продолжающегося наращивания американских сил на Ближнем Востоке.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Вашингтон направил к зоне конфликта третий по счету авианосец — это George H. W. Bush. Он вышел с военно-морской базы Норфолк (штат Вирджиния) 31 марта и направился в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп теперь дает понять, что приоритеты в военной операции «Эпическая ярость» в очередной раз изменились и частичная блокада Ормузского пролива, на которую пошел Иран в условиях войны, больше не является заботой США.

«Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за (блокады.— “Ъ”) Ормузского пролива, как, например, Великобритания, и которые отказались вмешиваться в обезглавливание Ирана, у меня есть для вас предложение,— написал президент США в Truth Social 31 марта.— Номер один: покупайте (топливо.— “Ъ”) у США, у нас его предостаточно. Номер два: наберитесь смелости, отправляйтесь в пролив и просто захватите его». Он добавил, что союзникам США необходимо научиться защищать свои интересы самостоятельно.

На призыв президента США пока готовы откликнуться только ОАЭ, которые приняли на себя большую часть иранских ударов. Как сообщили источники WSJ, Эмираты готовы участвовать в международной коалиции, которая займется разблокированием Ормузского пролива военным путем.

Абу-Даби призывает Вашингтон и его союзников в Европе и Азии сформировать такую коалицию для проведения операции в районе пролива, потому что Иран, как убеждены в ОАЭ, не откажется от своего плана по подрыву мировой экономики.

Уже 2 апреля ОАЭ и Бахрейн планируют представить в Совете Безопасности ООН проект резолюции, которая бы санкционировала военную операцию в районе Ормузского пролива.

Раздвоение власти

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что с 1 апреля намерен расширить список целей для своих атак и нанести удары по представительствам крупнейших американских компаний, расположенным на Ближнем Востоке. В перечень потенциальных мишеней попали 18 компаний, в том числе Google, Apple и Tesla.

В то же время Вашингтон и Тегеран продолжают обмен переговорными предложениями. Об этом сообщил в разговоре с телеканалом «Аль-Джазира» министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Как и прежде, я получаю сообщения непосредственно от Уиткоффа (спецпосланника президента США.— “Ъ”), но это не означает, что мы ведем переговоры. Утверждения о переговорах с какой-либо стороной в Иране не соответствуют действительности». Он добавил, что у Тегерана «нет никакой веры в то, что переговоры с США принесут результаты», потому что «уровень доверия равен нулю».

Однако кризис доверия наблюдается и внутри иранской властной верхушки. Как сообщили источники оппозиционного спутникового канала Iran International, президент Ирана Масуд Пезешкиан и его администрация сейчас де-факто ограничены в полномочиях и лишены доступа к верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи, который не появлялся на публике с момента своего формального вступления в должность 8 марта.

Основную роль в управлении Ираном взял на себя «военный совет», который состоит в основном из высокопоставленных командиров КСИР, утверждают собеседники Iran International.

По словам источников, это привело к политическому параличу, который и мешает выйти на полноформатные переговоры с Вашингтоном об урегулировании конфликта.

По сообщению иранского государственного агентства IRNA, президент Пезешкиан заявил, что Иран готов закончить войну при условии, что больше не будет подвергаться атакам и получит определенные гарантии безопасности. Однако руководство КСИР выдвигает к США куда более жесткие условия и, судя по всему, полно решимости продолжать войну.

Нил Кербелов