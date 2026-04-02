Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) планирует в новом курортном сезоне перевезти порядка 3 млн пассажиров. О затратах, закупках парка и поисках возможностей субсидирования кредитной ставки “Ъ” рассказал генеральный директор ГСЭ Александр Ганов.

Гендиректор ГСЭ Александр Ганов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Гендиректор ГСЭ Александр Ганов

— Какой спрос на перевозки в Крым вы прогнозируете в этом сезоне?

— В целом наши оценки по спросу и объему перевозок находятся на уровне прошлого года. В прошлом году в направлении Крыма с мая по сентябрь мы перевезли чуть менее 3 млн пассажиров. В этом году ожидаем такую же цифру — может быть, чуть больше. Кроме того, происходит изменение нашего парка: сокращается количество возрастных вагонов, покупаем новые. Буквально вчера договорились о покупке. Правда, для того, чтобы обеспечить эту сделку, пришлось привлечь кредит в банке. Тем не менее в этом году мы планируем приобрести 68 вагонов, причем половина из них будет нам доступна еще до открытия курортного сезона.

— Ожидаете ли вы серьезного изменения в этом сезоне себестоимости перевозок? В прошлом году издержки росли?

— Конечно. Инфляция же имеет структурный характер, поэтому одни затраты растут больше, другие — меньше. В прошлом году сильнее, чем прочие, росли затраты на услуги локомотивной тяги, в этом сильнее растет все, что связано с продуктами питания и в целом с сервисом для пассажиров. Но в целом принятый индекс — чуть более 11%, думаю, покроет весь этот рост издержек.

— Вы же не можете перекладывать весь рост издержек в стоимость билетов для пассажира?

— Естественно, за все мы платим вместе с пассажиром. Единственное, что больнее всего бьет,— это процентная ставка по кредитам. Вы представляете себе ситуацию на финансовом рынке, и мы, конечно же, не можем позволить себе приобретать больше вагонов за счет заемных средств, поскольку там лимитирующим фактором является процентная ставка.

— А вам, по-хорошему, надо было бы приобретать больше вагонов?

— Вообще наша трехлетняя программа рассчитана на закупку 250–300 вагонов. В прошлом году нам почти 100 удалось купить, в этом году будет чуть меньше. Готовы были купить те же 100, но физически мы это просто не потянем с учетом стоимости заимствований.

— А нет никакой возможности просубсидировать ставку?

— Ищем варианты. Раньше у нас такая возможность была — за счет программы социально-экономического развития Крыма. Они нам здорово помогли, и большую часть вагонов мы купили по льготной ставке. В этом году таких возможностей нет, поэтому работаем в рынке.

— Программа закупок обусловлена необходимостью замещения выбытия?

— Нет, ростом спроса. У нас свежий парк: 281 вагон — это 40% вагонного парка — новой постройки, 2023–2026 годов. Мы стараемся здесь удовлетворять потребности наших пассажиров, чтобы пожилых вагонов у нас в парке было как можно меньше.

— В этом сезоне у вас запланированы какие-нибудь новации?

— Да. Мы масштабируем проект «Кинотеатр в поезде», который мы начали в прошлом году: у нас в купе можно смотреть кино. Будем сдавать в аренду пассажирам настольные игры. Будет новое меню. Практически во всех составах будет доступно мороженое, что летом очень актуально. В Симферополе у нас заработал бизнес-зал. Добавили новшества на сайт: усовершенствовали лист ожидания, добавили возможность исправить личные данные при покупке билета, предупреждаем о коротких платформах уже на этапе покупки и многое другое. Таких мелких вещей очень много, но вместе они очень значимы для сервиса.

Интервью взяла Наталья Скорлыгина