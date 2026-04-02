«Челси» показал фунты лиха

Лондонский «Челси» сообщил о том, что в предыдущем сезоне понес убытки в размере £262 млн. Это рекордный за всю историю Английской премьер-лиги (АПЛ) показатель. Потери случились, несмотря на то что, согласно отчетности самого клуба, за отчетный период он получил доход почти £491 млн, что является вторым показателем за все время существования команды. Среди ключевых параметров, обусловивших плохие результаты, неудачная трансферная политика. Стоимость некоторых игроков, таких как Рахим Стерлинг, пришлось попросту списать. Тем не менее в клубе полагают, что сумеют уложиться в нормативы АПЛ по безубыточности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2022 года, когда консорциум, возглавляемый Тоддом Бели (в центре), приобрел «Челси», лондонцы уже второй раз возглавили список самых убыточных команд АПЛ

Фото: Shaun Brooks - CameraSport / Getty Images

Фото: Shaun Brooks - CameraSport / Getty Images

Лондонский «Челси» понес самые крупные убытки в истории АПЛ. 1 апреля клуб обнародовал предварительный финансовый отчет за предыдущий, завершившийся летом 2025 года сезон, из которого следует, что команда потеряла £262 млн. Это заметно больше, чем прежний, державшийся с 2011 года рекорд, установленный «Манчестер Сити»,— £197,5 млн.

Но тут надо учитывать, что в 2011 году манчестерцы, менявшие статус на более высокий, активно тратили на усиление состава деньги, выделенные новым щедрым владельцем — компанией Abu Dhabi United Group. Она хоть и получила формальный контроль над командой еще в 2008 году, наиболее энергично вкладываться в нее начала позже.

В целом «Челси» не привыкать к тому, чтобы быть первым по убыткам. Впервые антирейтинг лондонцы возглавили в 2005 году (потери тогда составили £140 млн).

Не удивительно, учитывая, что в 2003-м клуб перешел во владение российского предпринимателя Романа Абрамовича, инвестировавшего затем в превращение середняка АПЛ в одного из грандов мирового футбола более £1 млрд. Второй случай был зафиксирован в 2021 году. Тогда убыток достиг £156 млн (снова на волне закупок, осуществленных командой). Третий — в 2023 году.

Годом ранее под давлением британских властей Роман Абрамович был вынужден продать клуб консорциуму, возглавляемому американским бизнесменом Тоддом Бели. Он принялся активно тратить средства на усиление состава и в итоге добился показателя минус £155 млн.

Четвертый имел все шансы случиться в 2025 году. Но тогда боссы «Челси» выкрутились, продав фактически самим себе женскую команду клуба за £128,4 млн. Переход права собственности на женский коллектив от «большого» «Челси» к аффилированной с владельцами структуре был зачтен как доход от коммерческой деятельности. Потом АПЛ внесла коррективы в регламент и эту лазейку прикрыла.

Однако нынешнюю просадку в финансовых показателях непросто объяснить только расходами на усиление состава, пусть они с лета 2022 года у Тодда Бели и представляемой им компании BlueCo превысили £1 млрд.

«Челси» и сам это подтвердил в отчетности (она предварительная, полная будет готова позже), сообщив, что доходы клуба составили внушительные £490,9 млн — второй показатель в истории клуба. Согласно Deloitte Football Money League 2026, «Челси» замкнул первую десятку в списке самых доходных клубов мира (на первом месте «Реал» с показателем £1,013 млрд). Иными словами, с поступлениями у команды действительно все обстоит неплохо.

По утверждению источников, на которые ссылается BBC, проблема в целом одна — неудачная трансферная политика. Источник BBC привел в пример Рахима Стерлинга. Вингера, считавшегося одним из самых техничных игроков мира, купили летом 2022 года почти за £50 млн. Два года спустя он был отправлен в аренду в «Арсенал», а позже отпущен без выплаты компенсации на вольные хлеба.

Ныне он числится в голландском «Фейенорде», за который пока еще не играл. А средства, потраченные на покупку Стерлинга, были просто списаны в убыток. Второй пример — украинский полузащитник Михаил Мудрик. В 2023 году «Челси» отдал за него более £60 млн (еще около £25 млн его прежний клуб «Шахтер» мог получить в качестве бонусов).

Но в 2024 году украинец попался на использовании запрещенного препарата мельдоний. Дело украинца все еще в процессе рассмотрения, ему грозит длительная дисквалификация. В 2026 году ESPN опубликовал список худших трансферов в истории АПЛ, и первое место в нем занял как раз Михаил Мудрик. Нет ничего странного в том, что Transfermarkt оценивает его стоимость как нулевую.

В «Челси», впрочем, полагают, что уже по итогам текущего сезона отчетность клуба будет выглядеть значительно лучше. Ведь в ней будут учтены доходы, полученные от победы в клубном чемпионате мира, состоявшемся в США летом 2025 года (почти £85 млн), и поступления за выступление в Лиге чемпионов (около £80 млн).

В клубе также полагают, что уложатся в требования АПЛ по «Доходам и устойчивости». Они предусматривают, что команда лиги не может нести убыток более чем £105 млн за три года. Там, правда, отмечает эксперт BBC Киран Магуайр, используются специфические схемы подсчета, и «Челси» сможет уложиться в искомые параметры.

Александр Петров