Бывшего губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам за взятки

Ленинский районный суд Курска признал виновным в получении взяток бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 400 млн руб. Также у подсудимого конфисковали более 20 млн руб., сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Константин Крупенин, Коммерсантъ

Как установил суд, Смирнов вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым получили более 12,9 млн руб. за покровительство компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000». Еще 8 млн руб. чиновники получили от компании «КТК сервис», связанной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым.

За это с компаниями заключили контракты на строительство объектов в регионе, в том числе оборонительных сооружений. Стоимость работ превысила 192 млн руб.

Гособвинение запрашивало для Алексея Смирнова 15 лет строгого режима и штраф 500 млн руб. с конфискацией имущества на 21 млн руб. Защита просила назначить условный срок. Экс-губернатор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, он признал вину и раскаялся. На суде фигурант рассказал, что схему получения взяток от подрядчиков ему в 2022 году предложил Роман Старовойт, занимавший тогда пост главы региона.

Никита Черненко