Дом видеосвиданий

Арестанты из московских СИЗО теперь могут общаться со своими адвокатами по видеосвязи — такой эксперимент проводит Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство открыло для этого специальный центр, чтобы защитники не тратили время на ожидания в очередях в СИЗО. Опрошенные “Ъ” адвокаты одобряют заботу ФСИН, но конфиденциальность видеосвязи вызывает у них серьезные вопросы.

1 апреля ФСИН открыла в Москве центр видеосвиданий адвокатов с находящимися в СИЗО доверителями. Предполагается, что новый формат сэкономит защитникам время, которое они тратят на дорогу в СИЗО и ожидания в очередях. Кроме того, он снизит нагрузку на сотрудников изоляторов.

В центре подготовлены восемь кабинетов для видеоконференций (ВКС), а также «комфортная зона ожидания», где защитники «могут провести время перед сеансом связи в спокойной обстановке».

ФСИН заверяет, что в кабинетах установлено «современное оборудование», которое «гарантирует высокое качество связи и конфиденциальность общения».

Несколько месяцев центр будет работать в тестовом режиме, за это время ведомство надеется получить обратную связь от адвокатов. При этом ФСИН не сообщает публично, как именно защитники могут записаться на сеанс связи и будет ли эта услуга платной. Служба даже не назвала адрес этого центра — лишь подчеркнула, что он находится не на территории режимных объектов.

В начале марта зампред Верховного суда Владимир Давыдов сообщал, что в российских колониях, по данным на конец 2025 года, содержалось 308 тыс. человек, в СИЗО — 89 тыс.

Партнер Criminal Defense Firm Анна Голуб согласна, что инициатива высвободит время адвокатов: «В СИЗО ожидание вывода подзащитного составляет от нескольких десятков минут до нескольких часов. А когда ты заходишь в кабинет ВКС, то подзащитный уже будет ожидать перед компьютером с другой стороны».

«Сама идея очень хорошая,— говорит адвокат Алена Савельева.— Действительно, в последнее время наблюдаются большие очереди в московских СИЗО. Я, например, сейчас попадаю в женский изолятор только со второй попытки».

Однако она указывает на потенциальную проблему с нехваткой мест для желающих: «Запись в центр может оказаться недоступной. Если это будет сделано по аналогии с электронной записью в СИЗО через "Госуслуги", когда она открывается ночью в рандомное время или вообще не открывается, то места будут расходиться со скоростью света».

Еще один риск — возможные технические проблемы со связью: «Что делать, если человек будет плохо меня слышать? Сотрудники вполне могут сказать: "Работайте как можете"». Наконец, адвокат опасается нарушения принципа конфиденциальности свиданий: «Скорее всего, рядом с подзащитным будет сидеть сотрудник СИЗО, как это устроено при рассмотрении жалоб на продление срока содержания под стражей».

«Адвокатская тайна — это краеугольный камень адвокатуры. Ваша беседа предполагает абсолютную конфиденциальность. А теперь представьте, что эту беседу переносят в удаленный центр, где сигнал идет через серверы, коммутаторы и программное обеспечение. Кто даст стопроцентную гарантию, что этот канал связи не прослушивается? И главное, кем эта гарантия будет обеспечена? — задается вопросами московский адвокат, попросивший “Ъ” об анонимности.— Если у правоохранительных органов будет техническая возможность быть в курсе линии защиты, то они получат колоссальное преимущество. Если знать, какие вопросы задает адвокат своему доверителю, какие документы планирует истребовать, какие версии отрабатывает, можно легко выстроить упреждающую позицию обвинения».

Защитник признает, что возможность избежать многочасовых очередей «выглядит крайне привлекательно», но призывает коллег задуматься о том, кто еще услышит разговор по ВКС: «Для нас, адвокатов, это сделает работу намного сложнее. А для подзащитного превратит саму фигуру адвоката из союзника в потенциальный источник утечки».

Собеседник “Ъ” считает, что адвокатское сообщество должно получить от ФСИН «исчерпывающие ответы» на два важных вопроса: «Каким нормативным актом и какими техническими средствами гарантируется абсолютная невозможность прослушки и кто понесет уголовную ответственность, если факт утечки адвокатской тайны через этот самый центр все же будет установлен? Пока эти вопросы остаются без ответа, я бы советовал коллегам использовать новый формат с большой осторожностью, только для сугубо технических или бытовых вопросов. И ни в коем случае не доверять ВКС обсуждение стратегии защиты».

Управляющий партнер ADVOLAW Антон Пуляев согласен, что соблюдение адвокатской тайны в центре вызывает вопросы, но все же считает инициативу ФСИН практичным решением, пусть и требующим аккуратной настройки: «Если говорить честно, те, кто работает "в поле" и понимает, как сегодня устроен доступ в СИЗО, скорее поддержат эту инициативу. Потому что альтернатива — это очереди, потерянное время и ограниченные возможности для нормальной работы с подзащитным».

Полина Мотызлевская