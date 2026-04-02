Аэропорт Сочи прорабатывает запуск прямых рейсов в Китай

Аэропорт Сочи рассматривает возможность открытия прямого авиасообщения с Китаем. Проработка проекта ведется холдингом «Аэродинамика» совместно с партнерами, сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании Александр Никонов.

По его словам, развитие маршрутов в Китай связано с растущим интересом к Сочи как к туристическому направлению. В компании отмечают, что курорт обладает потенциалом для расширения международной маршрутной сети, включая привлечение пассажиропотока из стран Азии.

В настоящее время аэропорт Сочи уже демонстрирует высокую загрузку. В весенне-летнем расписании, действующем с 29 марта, запланировано выполнение рейсов по 83 направлениям, из которых 53 — внутренние и 30 — международные. Перевозки обеспечивают 36 авиакомпаний, включая 16 иностранных.

Параллельно продолжается развитие авиасообщения в регионе. Так, из аэропорта Краснодара в летнем сезоне предусмотрены рейсы по 26 направлениям. Среди международных маршрутов заявлены полеты в Турцию, Армению, Грузию и Египет.

Расширение географии полетов, в том числе за счет китайского направления, может способствовать увеличению туристического потока и укреплению позиций Сочи как одного из ключевых транспортных узлов юга России.

Мария Удовик