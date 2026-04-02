В Сочи продлят работу транспорта на Пасху до 04:00

В Сочи в период празднования Пасхи будет продлена работа общественного транспорта. В ночь на 12 апреля десять маршрутов продолжат курсировать до 04:00, что позволит жителям и гостям города беспрепятственно добраться до храмов и вернуться после богослужений.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщили в городской администрации, в этом году Пасха приходится на 12 апреля. В связи с этим предусмотрены дополнительные меры по обеспечению транспортной доступности и безопасности. Праздничные службы и обряды освящения пасхальных куличей запланированы во всех районах курорта.

Всего богослужения пройдут в 38 православных храмах. Для обеспечения порядка на входах будут организованы досмотровые мероприятия. В обеспечении безопасности задействуют сотрудников правоохранительных органов, представителей Росгвардии, частных охранных организаций, казачьих дружин, волонтеров и муниципальных служб.

Отдельное внимание уделено подготовке городской инфраструктуры. Власти усилили работы по благоустройству и уборке территорий кладбищ, а также подъездных путей к ним.

Дополнительно уточняется, что в канун Пасхи, а также в период с 19 по 21 апреля, включая Радоницу и предшествующие дни, общественный транспорт в Сочи будет функционировать по графику будних дней.

Принятые меры направлены на обеспечение комфортного и безопасного передвижения горожан в дни массового посещения храмов и памятных мест.

Мария Удовик