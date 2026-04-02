В горах Сочи продлят сезон катания благодаря перераспределению снега
Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи принимает меры по продлению зимнего сезона за счет перераспределения снежного покрова между горнолыжными трассами. Как сообщил заместитель генерального директора курорта Сергей Чернов, текущий сезон планируется завершить 12 апреля.
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
В условиях устойчивых положительных температур на высотах и прогнозируемых осадков объемом от 1–2 до 20–30 мм в сутки инфраструктура курорта адаптируется к меняющимся погодным условиям. В частности, проводится перераспределение снега с закрытых участков на действующие трассы для поддержания качества покрытия, пишет ТАСС.
На данный момент выведено из эксплуатации около 8 км трасс, включая «Роза Стар», «Роза Блейд» и «Каскад». Снежная масса с этих направлений направлена на участки «Шале», «Ванкувер» и «Шамони». В результате для катания остаются доступными порядка 67 км трасс. До 5 апреля протяженность открытых маршрутов превысит 50 км, однако к завершению сезона она сократится примерно до 35 км.
Среднесуточная посещаемость курорта составляет 1,5–2 тыс. человек, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. С 31 марта уже прекращена работа ряда подъемников, включая «Беседу», «Экстрим» и «Шале», а также бугельных линий на отметке 1600 метров. С 5 апреля планируется остановка канатной дороги «Стрела».
Оставшиеся подъемники, в том числе на южном склоне, продолжат функционировать до окончания сезона. После 13 апреля курорт временно приостановит работу для регламентных мероприятий и подготовки инфраструктуры к летнему периоду.