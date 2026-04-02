Здоровье с продвижением

Российское здравоохранение в регионах активно экспериментирует в попытке решить проблему кадрового дефицита, следовало из профильной дискуссии в Совете федерации. Больницы и поликлиники все чаще плотно работают со школами в формате медицинских классов и с вузами в рамках целевого приема, а для привлечения уже обучившихся медиков, подобно компаниям, пробуют развивать свои HR-бренды.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Организации российского здравоохранения все чаще прибегают к HR-практикам, ранее опробованным в других секторах, следует из профильной дискуссии, состоявшейся 1 апреля на заседании круглого стола в Совете федерации.

Заместитель главы федерального Минздрава Татьяна Семенова отметила, что у медучреждений уже достаточно инструментов для того, чтобы успешно привлекать к себе кадры, и теперь ведомство хотело бы получить от регионов отзывы на свои инициативы.

В частности, в прошлом году Минздрав разработал требования к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса в здравоохранении, а также типовые программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Замминистра здравоохранения Белгородской области Елена Андронова рассказала, что медорганизации сейчас начинают «выращивать» для себя кадры, организуя медицинские классы в школах. Отметим, ранее такую практику профильной подготовки освоили российские промышленные компании. «Наши врачи начали приходить к детям, рассказывать им об особенностях профессии и предлагать в 10–11-х классах углубленно изучать определенные предметы для дальнейшего успешного поступления в медицинские вузы»,— поделилась Елена Андронова. В результате с момента запуска медицинских классов в 2021 году в регионе число обучающихся по медицинским образовательным программам выросло более чем в пять раз.

Глава Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин поделился опытом целевого обучения. «Мы активно внедряем эту модель и видим, что, вопреки опасениям, она не приводит к поступлению к нам в вуз людей с более низким уровнем знаний. Несмотря на рост доли целевиков среди поступивших, средний балл ЕГЭ у нас не снижается»,— сообщил он, отметив, что область вошла в топ-5 регионов по эффективности целевого приема в целом. Сейчас, в зависимости от формы обучения, процент трудоустройства выпускников университета составляет от 86% до 98%.

Главврач Краевой клинической больницы в Красноярске Егор Корчагин высказался по поводу «климата» для уже пришедших на работу в медицинскую организацию.

«Традиционно считается, что именно пациент у нас должен находиться на первом месте. Однако сейчас важно также обеспечить определенным комфортом и тех, кто его лечит»,— сказал главврач. По его словам, речь идеи не только о достойной зарплате и удобном графике, но «и о создании системы, в которой медработников слышат и готовы по их обратной связи меняться. Иначе говоря, нам тоже нужно внедрять концепцию HR-бренда, которой уже пользуются другие работодатели».

Пока отметим, что ведомства предпочитают все же отчитываться о материальных стимулах для как минимум удержания медиков на своей работе (см. “Ъ” от 24 марта). В 2025 году Федеральный фонд обязательного медстрахования на увеличение зарплат медицинского персонала выделил 202 млрд руб., на 28% больше, чем в 2024-м. Данных же о том, как выглядит актуальная ситуация с дефицитом сотрудников в отрасли, Минздрав пока не приводил — ведомство планирует огласить их на итоговой коллегии в апреле.

Анастасия Мануйлова