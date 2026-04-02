Доходы в параллельной реальности

Российская структура японской Mazda впервые с 2022 года получила основную долю выручки от продажи автомобилей: их реализация принесла в 2025 году 3 млрд руб. против около 180 млн руб. годом ранее. Компания может распродавать машины, ввезенные по параллельному импорту, утверждают источники “Ъ”. С начала 2026 года одна из самых популярных у производителя моделей — Mazda CX-5 входит в топ-10 по продажам в России, но и конкуренция среди импортеров бренда растет.

Выручка дочерней компании японской Mazda Motor Corporation — «Мазда мотор Рус» (до 2022 года позиционировалась как дистрибутор и импортер Mazda) — от продажи автомобилей в России по итогам 2025 года выросла почти в 17 раз, до 3,04 млрд руб., следует из отчетности компании. По данным трех источников “Ъ”, компания реализует машины, поставляемые по параллельному импорту. В «Мазда мотор Рус» “Ъ” оперативно не ответили.

Прошлый год для «Мазда мотор Рус» стал первым с 2022 года, когда продажи машин обеспечили основную часть выручки.

По данным отчетности, реализация запчастей в 2025 году сократилась на 27%, до 721,9 млн руб., поступления от техобслуживания, сервисных, гарантийных и постгарантийных услуг снизились на 72%, до 126,7 млн руб.

Общая выручка «Мазда мотор Рус» в 2025 году выросла в 2,4 раза, до 3,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 11%, до 1,9 млрд руб.

Mazda снизила активность в России с марта 2022 года. Тогда, по информации газеты Nikkei, автоконцерн прекратил поставки запчастей на завод во Владивостоке (совместное предприятие с «Соллерсом», где велась сборка автомобилей Mazda). В октябре того же года японская компания продала 50% «Соллерсу» за €1 с правом обратного выкупа в течение трех лет. Опционом Mazda не воспользовалась.

Официально об уходе из России в Mazda не заявляли, впрочем, поставки машин концерном, по словам собеседников “Ъ”, с тех пор были прекращены.

Так, если в 2022 году «Мазда мотор Рус» получила от продажи машин 19,8 млрд руб. при общей выручке в размере 22,1 млрд руб., то в 2023 году реализация автомобилей принесла только 3,2 млн руб., а общая выручка за тот период составила 2 млрд руб.

В 2021–2022 финансовых годах (c 1 апреля по 31 марта), согласно отчетам японской компании, Mazda продавала в России по 27 тыс. автомобилей. С тех пор данные по российскому рынку не раскрывались. При этом в автоконцерне отмечали, что снижение глобальных продаж в 2023 финансовом году на 16%, до 160 тыс. машин, было связано в том числе с сокращением реализации в России.

В мае 2025 года «Мазда мотор Рус», как сообщало Autonews, возобновила продажи Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Поставки, как отмечалось, велись преимущественно из Китая через «своих партнеров». В октябре стало известно о сотрудничестве компании с «ВТБ Авто», в рамках которого на онлайн-платформе стали доступны модели CX-5 и CX-50, подключенные к программе «Mazda Гарант».

Согласно пояснению к отчетности, в 2025 году «Мазда мотор Рус» приобрела через локальных поставщиков несколько партий автомобилей Mazda и реализовала их через дилерскую сеть. По словам одного из источников “Ъ” на авторынке, эти партнеры и локальные поставщики — вероятно, российская компания, созданная самими сотрудниками «Мазда мотор Рус» для импорта машин. В целом, по оценке собеседника “Ъ”, в головном офисе Mazda после 2022 года пустили деятельность российского офиса на самотек.

В 2025 году продажи новых легковых автомобилей Mazda в России, рассказали “Ъ” в «Автостате», выросли на 49%, до 6,9 тыс. штук. Реализация машин бренда с пробегом осталась на уровне прошлого года — 127,9 тыс. штук.

160,6 тысячи новых автомобилей были проданы в России в январе—феврале 2026 года, по данным «Автостата».

Модель Mazda CX-5 с начала 2026 года стала пользоваться большой популярностью в России. Как результат, согласно «Автостату», бренд занимает шестое место по продажам новых машин по итогам января—февраля. Высокий спрос на модель, по оценке собеседника “Ъ”, связан с тем, что автомобиль оптимально подходит под условия льготной ставки утилизационного сбора (имеет мощность до 160 л. с.) и конкурентоспособен по цене. Источник “Ъ” среди дилеров добавляет, что ранее поставки Mazda по параллельному импорту были более централизованны, а сейчас — хаотичны.

Наталия Мирошниченко