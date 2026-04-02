Институт развития интернета

Основан в 2015 году по инициативе бывшего замруководителя администрации президента Вячеслава Володина. Учредителями ИРИ стали Герман Клименко, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Фонд развития интернет-инициатив, Медиакоммуникационный союз и РОЦИТ. ИРИ должен был стать площадкой, где технологические компании могли бы обсуждать проблемы индустрии и вести диалог с чиновниками.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству определить некоммерческую организацию, чтобы на ее базе создать «координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, и его распространения в сети Интернет». Ею стал ИРИ. В 2020 году организация стала оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи, в 2021 году — единым оператором социальной рекламы в рунете. С 2020 года ИРИ поддержал более 2,6 тыс. онлайн-проектов, собравших более 20 млрд просмотров. Бюджет ИРИ на 2026 год составил почти 26 млрд руб., в 2025-м — 25,3 млрд руб.