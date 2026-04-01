Расстройства аутистического спектра — это группа нарушений развития, которые проявляются, как правило, в течение первых лет жизни ребенка. Среди симптомов РАС — неспособность социализироваться, общаться с другими людьми, ограниченность интересов, стереотипные повторяющиеся действия. В группу РАС входят детский аутизм, синдром Аспергера и синдром Каннера. Основные методы лечения связаны с коррекцией поведения и социальной адаптацией детей, лекарства являются вспомогательным инструментом. 2 апреля отмечается День распространения информации об аутизме.

Согласно последнему отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США за март 2025 года, расстройство аутистического спектра встречается у 1 из 31 ребенка в возрасте восьми лет (около 3,2%). У мальчиков расстройство развивается в среднем в 3,4 раза чаще, чем у девочек. По статистике ВОЗ, аутизмом в мире страдает примерно каждый 127-й человек. В России, по данным Росстата на основе сведений Минздрава, в 2024 году было зарегистрировано 76,1 тыс. детей и 5,06 тыс. взрослых с РАС.