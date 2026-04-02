Рейтинги повысили плату

Выручка кредитных рейтинговых агентств в 2025 году превысила 2,1 млрд руб., увеличившись на 21%. На результаты в большей степени повлияло увеличение количества рейтинговых действий и рост стоимости услуг. Однако выручка от дополнительных услуг выросла незначительно. Агентства стараются развивать международную деятельность как в рамках ЕАЭС, так и с китайскими партнерами.

Совокупная выручка четырех российских кредитных рейтинговых агентств по итогам 2025 года превысила 2,1 млрд руб., увеличившись на 21% по сравнению с предшествующим годом, следует из опубликованных отчетов о прозрачности. При этом лидеры рынка — «Эксперт РА» (выручка 947 млн руб.) и АКРА (846 млн руб.) — показали рост на 16–20%. Вышедшие на рынок значительно позже агентства НКР и НРА показали рост выручки на 34–41%.

Росту показателей способствовало увеличение количества рейтинговых действий. По данным отчетности компаний, общее их число за 2025 год выросло на 22%, до 3,7 тыс.

Гендиректор НРА Татьяна Григорьева указывает также на рост числа клиентов на 19% по сравнению с 2024 годом. Количество клиентов компании увеличивается в том числе за счет предоставления дополнительных услуг, отмечает она. Остальные компании на вопрос “Ъ” об увеличении числа клиентов не ответили.

Одновременно росла и стоимость предоставляемых услуг. По словам гендиректора НКР Зорины Панченко, «рост выручки от ключевого направления бизнеса был обеспечен как увеличением количества присвоенных рейтингов, так и росту среднего чека». Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила о пересмотре ценовой политики. «В 2020–2024 годах мы были привержены гибкой ценовой политике, чтобы оказать поддержу нашим клиентам в сложное для них время. С 2025 года мы пересмотрели наши подходы»,— отмечает она. В частности, исходя из объема выручки и количества рейтинговых действий, их средняя стоимость у «Эксперт РА» составила около 630 тыс. руб., на 10% выше, чем средняя стоимость в предыдущие два года.

На рост стоимости оказало влияние расширения сегмента секьюритизированных облигаций.

Объем размещения неипотечных ценных бумаг по итогам 2025 года вырос в пять раз — до 229 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 февраля), а с учетом ипотечных облигаций приблизился к 900 млрд руб. «Рейтинговая оценка данных инструментов крайне сложна, требует существенных затрат как с точки зрения аналитического персонала, так и высокого уровня готовности IT-инфраструктуры, поэтому они достаточно дороги»,— поясняет госпожа Чекурова. Снижение средней стоимости рейтингового действия показало только АКРА, чей показатель и так является минимальным на рынке. Однако в агентстве не ответили на запрос “Ъ”.

Вместе с тем объем дополнительных услуг в целом по рынку показал символический рост на 1,4%, до 118 млн руб. В результате доля этого направления в общей выручке опустилась ниже 6%. Причем рост выручки от дополнительных услуг показали «Эксперт РА» (на 38%, до 52 млн руб.) и НРА (на 5%, до 26 млн руб.). По словам участников рынка, наибольшей популярностью продолжали пользоваться ESG-продукты (рейтингование компаний по показателям охраны окружающей среды и действий в социальной сфере). По словам Марины Чекуровой, в прошлом году агентство также реализовало «несколько проектов по предоставлению отраслевой аналитики, в том числе аналитическое покрытие IPO». Впрочем, в прошлом году прошло лишь четыре IPO и пять SPO. Однако участники рынка ожидают, что в 2026 году спрос на данные продукты будет расти с учетом десятка эмитентов, готовых к первичным размещениям. Значительное сокращение выручки за оказание допуслуг показало АКРА (на 26%, до 38 млн руб.), но в агентстве не пояснили, с чем связана такая динамика.

При этом одним из направлений деятельности агентств является формирование единого рейтингового пространства на территории ЕАЭС.

«Проводится большая работа на уровне регуляторов финансовых рынков этих стран»,— отмечает госпожа Чекурова. Кроме того, расширяются контакты с китайскими партнерами. По словам Марины Чекуровой, агентство оказывает «содействие по выходу российских компаний на рейтинговый рынок КНР». Результаты пока скромные, китайские рейтинги имеют чуть больше десятка компаний и банков. Однако половина из них была получена в прошлом году.

Дарья Загайнова