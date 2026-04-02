Гореславский Алексей Сергеевич

Родился 13 июля 1977 года в Москве. Окончил исторический факультет МГУ (1999). С 1995 по 1998 год работал корреспондентом в издании «Московский комсомолец». Затем занимал пост редактора отдела политики и экономики газеты «Совершенно секретно. Версия». В 2005 году стал главным редактором интернет-газеты «Взгляд». Перешел в агентство «Интерфакс» в 2007 году на должность директора службы интернет-проектов. С 2011 по 2013 год был президентом коммуникационного агентства Agency One. В 2013 году стал заместителем гендиректора медиахолдинга «Афиша-Рамблер-SUP» по внешним коммуникациям, в 2014 году — главным редактором портала Lenta.ru. В 2016 году перешел в Rambler & Co на должность исполнительного директора по медиа. В 2018 году назначен замглавы управления общественных проектов администрации президента РФ.

Занимался интернет-проектами, взаимодействием с интернет-компаниями. В феврале 2020 года возглавил АНО «Диалог», в июле — АНО «Диалог Регионы». С 2021 года — гендиректор Института развития интернета.