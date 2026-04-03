Будет лекарство у Марка Ерешко!

27 марта на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 14-летнего Марка Ерешко из Краснодара («Отомри!», Инна Кравченко). Мальчик с младенчества страдает тяжелой формой эпилепсии — у него диагностирован синдром Драве. По жизненным показаниям Марку назначен препарат стирипентол, который эффективно помогает уменьшить количество и силу судорожных приступов именно при такой форме заболевания. Но покупка дорогого лекарства семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (991 375 руб.) собрана. Елена, мама Марка, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Марк Ерешко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Марк Ерешко

Всего с 27 марта 6317 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Башкортостан», «Ярославия», «Владимир», «Курган» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 27 компаний исчерпывающе помогли 127 детям, собрано 34 874 381 руб.