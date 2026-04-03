Из свежей почты

Лиза Семиенова, 16 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 222 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 29 тыс. руб.

Мои двойняшки родились недоношенными. Лиза была слабее сестры, врачи месяц ее выхаживали. После выписки дочка была беспокойной, руки и ноги свело спастикой. Лиза практически не развивалась, в восемь месяцев не держала голову. Мы побывали в разных клиниках, самым эффективным оказалось лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ), оплатить его помог Русфонд. У дочки снизился тонус мышц, она смогла активнее двигаться, заговорила. Со временем научилась сидеть с опорой на руки, ходит с поддержкой, улучшилась моторика. Нам очень нужно продолжить лечение в ИМТ, но мне не собрать необходимую сумму. Наталия Семиенова, Чувашия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Лизе необходимо лечение для коррекции тонуса мышц, развития координации движений и мелкой моторики».

Глеб Власов, 13 лет, низкорослость, требуется лекарство на год. 203 705 руб.

Внимание! Цена лекарства 489 705 руб. Фонд Андрея Мельниченко внес 200 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 25 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 36 тыс. руб.

Сын с самого рождения плохо рос, всегда был ниже своих сверстников. Многочисленные обращения к врачам ни к чему не приводили, пока мы не попали в московскую клинику. Там после обследования поставили диагноз «низкорослость», назначили прием препарата растан. Терапия дала результат! С января, когда Глеб начал принимать этот препарат, он вырос на два сантиметра. Но растан не выдается бесплатно, а для нас его стоимость неподъемна. Сын очень переживает и мечтает догнать сверстников в росте. Помогите купить лекарство! Наталья Власова, Кемеровская область

Детский эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Анна Вострова (Москва): «Учитывая выраженную задержку роста и неблагоприятный ростовой прогноз, Глебу рекомендован прием гормона роста соматропин (растан)».

Николь Служаева, 6 месяцев, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 184 270 руб.

Внимание! Цена лечения 215 270 руб. Телезрители ГТРК «Воронеж» соберут 31 тыс. руб.

О том, что у дочки искривлены ножки, нам сказали на скрининге. После рождения диагноз подтвердился: стопы Николь согнуты в подошве, пятки подняты. Я стала искать информацию о патологии и узнала о докторе Вавилове из Ярославля. Он говорит, что начинать лечение нужно как можно скорее, пока стопы еще пластичны. Я не могу видеть, как дочь мучается: ползать не получается, ночью Николь просыпается с криком, хватается за стопы. Но у нас с мужем нет денег на лечение — мы молодая семья, живем скромно. Помогите! Маргарита Служаева, Воронежская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется лечение по методу Понсети — гипсования стоп, выведенных в правильное положение, и малотравматичная хирургия».

Паша Подшивалов, 14 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 369 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 33 тыс. руб.

Паша рос подвижным, занимался дзюдо. Два года назад он начал уставать при привычных нагрузках. Прошлой весной мы пошли в поликлинику за справкой для допуска в секцию тайского бокса. Там после кардиограммы заподозрили порок сердца. В Томском НИИ кардиологии уточнили диагноз: дефект межпредсердной перегородки. Врачи говорят, что дефект уже не закроется, есть риск развития сердечной недостаточности. Нужна операция, ее проведут щадящим способом, без вскрытия грудной клетки. Но нам не потянуть оплату, растим троих детей. Нужна ваша помощь! Анна Подшивалова, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «С учетом анатомии порока и наличия признаков легочной гипертензии мальчику рекомендовано эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера».

