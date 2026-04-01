Махнул «Крыльями»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Магомедом Адиевым по обоюдному согласию. Это произошло после того, как выяснилось, что 48-летний специалист вступил в переговоры с руководством казахстанского «Актобе», которое предложило ему уже в ближайшее время возглавить команду. Исполняющим обязанности главного тренера «Крыльев» назначен Сергей Булатов, которому теперь нужно вытаскивать самарцев из подвала турнирной таблицы чемпионата России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Крылья Советов» объявили 1 апреля об отставке главного тренера Магомеда Адиева. Она была вполне предсказуемой, учитывая, что в последние дни целый ряд источников сообщил о том, что Адиев втайне от председателя совета директоров самарского клуба Дмитрия Яковлева летал во время паузы на матчи национальных сборных в Астану на переговоры с «Актобе».

По словам Магомеда Адиева, он был готов договориться с представителями казахстанского клуба о том, чтобы ему дали доработать нынешний сезон с «Крыльями», но в Самаре, естественно, отнеслись к подобному варианту скептически.

К тому же Адиева торопили и в «Актобе». Команда неудачно начала чемпионат Казахстана, а цели перед ней поставлены амбициозные — финишировать в топ-двойке. Под них она даже подписала контракт со знаменитым португальским ветераном Нани, когда-то выступавшим за «Манчестер Юнайтед». При этом «Актобе», по некоторым данным, выразил готовность заплатить самарцам неустойку за переход их главного тренера, что, кажется, лишь ускорило процесс расторжения контракта Адиева с «Крыльями» по взаимному согласию сторон.

Впрочем, стоит отметить, что сотрудничество самарского клуба и 48-летнего специалиста, известного также по работе с «Ахматом», «Химками» и сборной Казахстана, по большому счету так и не сложилось. Летом прошлого года с ним заключили соглашение, поставив задачу попасть в первую восьмерку чемпионата России. За восемь туров до его окончания очевидно, что «Крылья Советов» ее не выполнят. Более того, сейчас речь идет о борьбе за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Самарцы находятся на 13-м месте, то есть в «зоне стыковых матчей», и всего на три очка опережают «Оренбург», располагающийся на 15-й строчке, в «зоне прямого вылета».

При этом руководство клуба старалось максимально удовлетворять пожелания Адиева по составу: по его трансферной стоимости «Крылья» занимают девятое место в РПЛ.

После отставки Магомеда Адиева исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Булатов, который ранее работал в самарской команде помощником ее прежнего наставника Игоря Осинькина, а в последнее время курировал молодежное направление.

Александр Ильин