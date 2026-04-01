Чемпионат мира-2026

Босния и Герцеговина—Италия 1:1 (пен. —4:1)

Табакович, 79 — Кин, 15. Удаление: Бастони (Италия), 41.

Косово—Турция 0:1

Актюроглу, 53.

Чехия—Дания 2:2 (пен.— 3:1)

Шульц, 3; Крейчи, 100 — Андерсен, 72; Хёг, 111.

Швеция—Польша 3:2

Эланга, 20; Лагербильке, 44; Дьекереш, 88 — Залевский, 33; Свидерский, 55.

ДР Конго—Ямайка 1:0

Туанзебе, 100.

Ирак—Боливия 2:1

Аль-Хамади, 10; Хусейн, 53 — Паниагуа, 38.

Формула финальной части чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нем примут участие 48 команд, разбитых на 12 групп.

Группа А. Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B. Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Группа С. Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D. США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E. Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F. Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

Группа G. Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа Н. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I. Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.

Группа J. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа К. Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.

Группа L. Англия, Хорватия, Гана, Панама.

По итогам группового этапа (11–27 июня) будут выявлены 32 участника play-off. В их число войдут все команды, занявшие в группах первое и второе места, а также восемь лучших команд по дополнительным показателям среди занявших третье место.

Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля, 1/8 финала — с 4 по 7 июля, 1/4 финала — с 9 по 11 июля, полуфиналы — 14 и 15 июля, матч за 3-е место — 18 июля, финал — 19 июля в Ист-Рутерфорде (США).