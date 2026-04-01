По иску Генпрокуратуры изъяты активы бывшего госсекретаря Дагестана на 1,2 млрд рублей

Суд изъял активы бывшего госсекретаря Дагестана Магомедова на 1,2 млрд рублей

Советский райсуд Махачкалы 1 апреля удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к бывшему депутату, председателю Народного собрания и государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об изъятии в казну незаконно нажитых активов совокупной стоимостью свыше 1,2 млрд руб.

Фото: Telegram канал Магомед-Султан Магомедов

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Магомедов, находясь во власти, изъял из федеральной собственности и обратил в свою пользу государственное предприятие «Дагнефтепродукт». Оно являлось единственным оператором по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт Махачкала, включало 15 филиалов и имело на балансе 67 земельных участков общей площадью 310,15 га, более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, АЗС и иную инфраструктуру.

На базе незаконно полученного государственного имущества, постановил надзор, ответчик образовал компании «Каспетролсервис», «Нефтепродуктснаб», «Дагестанские новые технологии» (нефтеперерабатывающие заводы) и управляющую ими компанию «МСБ Холдинг». По иску Генпрокуратуры тот же суд в июне прошлого года обратил эти фирмы совокупной капитализацией более 95,3 млрд руб. в федеральную собственность, как полученные коррупционным путем.

В ходе дополнительных надзорных мероприятий было выявлено, что часть доходов от деятельности этих компаний Магомедов направил на приобретение объектов недвижимости и транспортных средств, которые оформил на родственников и подконтрольных лиц.

В итоге суд взыскал в пользу РФ 13 земельных участков общей площадью 2 га, 11 зданий (4,5 тыс. кв. м), 6 нежилых помещений (1,8 тыс. кв. м) и 27 квартир (3,3 тыс. кв. м), расположенных в Махачкале, Пятигорске и Москве, а также 17 автомобилей в том числе премиум-класса — BMW, Mercedes и Toyota.

В целях недопущения извлечения прибыли от эксплуатации коррупционного имущества суд по ходатайству прокурора обратил вынесенное решение к немедленному исполнению.

Мария Локотецкая

