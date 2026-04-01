Каирский суд вспомнил о погибших

Как стало известно “Ъ”, суд в Египте через десятилетие после подрыва над Синаем лайнера А321 компании «Когалымавиа» решил уточнить списки жертв теракта. Многомиллионные иски родных погибших, заявленные как к российским перевозчику и страховщику, так и к властям Египта, ответственным за пронос террористами СВУ на борт лайнера, сейчас заново изучаются в судах Каира. Если ранее потерпевшим отказывали даже в признании самого факта пребывания граждан РФ на борту злополучного самолета, не признавая российские списки, то сейчас суд истребовал данные о пассажирах у погранслужбы Египта.

Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм эш-Шейх—Санкт-Петербург, на месте крушения в 100 км от Эль-Ариша на севере Синайского полуострова (ноябрь 2015 года)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС / POOL / РИА Новости

На днях в апелляционном суде Северного Каира состоялось очередное заседание по искам семей погибших пассажиров к уже прекратившей свое существование «Когалымавиа» и компании «Ингосстрах». Параллельно в других судах слушается дело против властей Египта, которых родные жертв трагедии считают ответственными за их гибель при теракте на борту лайнера в октябре 2015 года.

«На предыдущем заседании суд просил представить официальные списки пассажиров, в связи с чем наши египетские коллеги-адвокаты предоставили соответствующие данные из МЧС России, заверенные и переведенные в установленном порядке»,— пояснил “Ъ” адвокат Михаил Загайнов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По словам адвоката, и на этот раз суд заявил, что не может в полной мере доверять документу, выданному в Российской Федерации, и потребовал, чтобы аналогичные сведения были получены от пограничной службы Египта, выдав судебный запрос.

«В связи с необходимостью получения указанных документов рассмотрение дела отложено до августа 2026 года»,— сообщил господин Загайнов.

Его коллега юрист Давид Кухалашвили, в свою очередь, заявил, что у него складывается «все более отчетливое впечатление» о затягивании процесса. «На сегодняшний день все принципиальные вопросы по делу уже разрешены вышестоящей судебной инстанцией»,— пояснил он свою позицию. По его словам, ранее Кассационный суд Египта, направляя спор на новое рассмотрение, прямо указал, что египетский суд обладает юрисдикцией по данному делу и что авиаперевозчик несет ответственность перед пассажирами.

«Следовательно, апелляционный суд на данной стадии должен заниматься уже не повторным выяснением давно установленных обстоятельств, а определением размера компенсации, подлежащей выплате семьям погибших»,— убежден юрист, считая, что это «особенно бросается в глаза на фоне прямого указания кассационной инстанции о необходимости рассмотреть дело в кратчайшие сроки». Впрочем, по мнению защитников, дело в любом случае приближается к своему разрешению.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, в начале 2025 года по результатам слушаний в «гражданском и коммерческом отделе» Кассационный суд Египта, имея «доказательство Божьего повеления», постановил: удовлетворить жалобу адвокатов истцов и отменить постановление нижестоящей судебной инстанции, отказавшей россиянам в рассмотрении их исков на территории Египта. Заявления вернули в апелляционную инстанцию, а бывшему председателю последней объявили выговор за допущенные нарушения.

Изменения в позиции египетских властей произошли вскоре после опубликования в конце 2024 года официального отчета о результатах расследования крушения A320 EgyptAir над Средиземным морем 19 мая 2016 года. Он потерял управление и рухнул в море после того, как на его борту произошел взрыв устройства, содержащего тринитротолуол, нитрофталевую кислоту и динитротолуол.

По данным прокуратуры Египта, бомба была заложена в контейнер для бортового питания членов экипажа, который находился возле кабины пилотов. Тогда погибли 66 человек, в то время как трагедия над Синаем унесла жизни 224 и стала самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофах. В случае со следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург самолетом почти сразу было установлено, что причиной крушения стало срабатывание самодельной бомбы, помещенной в банку из-под газировки.

СКР признал происшедшее терактом, возбудив уголовное дело по ст. 205 УК, в то время как власти Египта трактовали трагедию лишь как авиапроисшествие. Впоследствии в Египте возбудили уголовное дело, не сообщив сторонам по какой статье.

Тем не менее, как рассказывал “Ъ”, 111 исков были предъявлены премьер-министру Египта Шерифу Исмаилу (ушел в отставку в июне 2018 года), а также министрам внутренних дел, финансов и гражданской авиации.

По мнению заявителей, именно они в соответствии с международными стандартами должны были обеспечить безопасность лайнера во время его стоянки в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Другими ответчиками стали «Когалымавиа», обанкротившаяся вскоре после трагедии, и «Ингосстрах» как страховщик авиаперевозчика.

На родине близкие погибших получили от авиакомпании и властей примерно по 3 млн руб. компенсаций, однако это никак не исключало возможности возмещения ущерба в иностранной инстанции, где суммы несоизмеримо больше. Тем более что ранее такие прецеденты уже были, в том числе и со стороны Египта. А исковые требования по каждому погибшему составили $3 млн. При этом сама синайская трагедия привела к длительному перерыву в авиасообщении России с египетскими курортами.

Стоит отметить, что судебные разбирательства о суммах возможных компенсаций шли очень долго и сопровождались значительными трудностями, а ответчики оспаривали даже родственные отношения между погибшими и истцами, а также сам факт нахождения погибших пассажиров на борту самолета.

«Мы понимаем, что прошло уже более десяти лет, но боль утраты у родных не проходит, они хотят справедливости»,— говорят адвокаты россиян, отмечая, что взыскание компенсаций является «способом наказания тех, кто своими действиями или бездействием способствовал трагедии».

Получить комментарий «Когалымавиа» не представилось возможным, а «Ингосстрах» на запрос “Ъ” не ответил.

Сергей Сергеев, Айгуль Абдуллина, Юлия Пославская