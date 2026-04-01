Высшие академии футбольного хозяйства

Исследовательская компания CIES Football Observatory ранжировала футбольные клубы в зависимости от того, как много денег принесли трансферы воспитанников их академий. На первом месте в рейтинге оказалась «Бенфика». За минувшие десять лет продажа выпускников принесла португальской команде €589 млн. Это заметно больше, чем у занявших второе и третье места «Аякса» и «Челси». Российские клубы в рейтинг не попали.

Фото: Pedro Nunes / Reuters Футболисты лиссабонской «Бенфики» перед матчем с «Порто» (март 2026 года)

Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), обнародовала рейтинг, отражающий эффективность работы академий футбольных клубов. В него попали сто команд со всего мира, больше других заработавших на продаже игроков, воспитанных в их школах за последние десять лет. Воспитанником считается игрок, проведший в академии не менее трех сезонов между 15 и 21 годами. Порог попадания в рейтинг составил €67 млн. До этой планки не дотянул ни один российский клуб.

Лидером рейтинга стала португальская «Бенфика». С 2016 года лиссабонцы получили от продажи воспитанников академии €589 млн.

Пятую часть от этой суммы принес трансфер форварда Жуана Феликса в «Атлетико» в 2019 году. Мадридцы тогда заплатили за нападающего €126 млн. На тот момент это был четвертый по цене трансфер в истории футбола. Сделка оказалась очень удачной для «Бенфики», успевшей, как оказалось, вовремя продать игрока, который так и не превратился в настоящую суперзвезду, а, поиграв за «Атлетико», «Челси», «Барселону» и «Милан», отправился в саудовский «Ан-Наср».

Согласно подсчетам Transfermarkt, половина из десяти крупнейших продаж «Бенфики», специализирующейся, как и другие португальские команды, на перепродаже бразильских футболистов, за декаду приходится как раз на ее воспитанников. Среди них, помимо Феликса, Рубен Диаш, Гонсалу Рамуш, Жуан Невеш, Нелсон Семеду, которых в разное время приобрели «Манчестер Сити», ПСЖ и «Барселона» за общую сумму свыше €220 млн.

На втором месте в классификации CIES — «Аякс», еще один традиционный поставщик талантов на футбольный рынок.

Если ранжировать клубы не по деньгам, вырученным ими от продажи воспитанников, а по количеству трансферов, то именно амстердамцы окажутся на первом месте. За десять лет они продали 43 воспитанника. «Бенфика» по этому параметру отстает на пять футболистов. Доход «Аякса» от реализации воспитанников составил €454 млн.

Как и в случае с «Бенфикой», почти пятая часть (19%) пришлась на трансфер одного игрока. В 2019 году защитник Маттейс де Лигт перешел в «Ювентус» за €85 млн. В том же году Френки де Йонг перебрался в «Барселону» за €75 млн. Вообще, «Аякс» образца 2019 года, который оценивался перед стартом сезона Transfermarkt всего в €86 млн и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, активно раскупали гранды мирового футбола.

Замыкает тройку «Челси». За десять лет (шесть из них пришлись на эру Романа Абрамовича, который продал клуб в 2022 году) он получил от трансферов своих воспитанников €442 млн.

Самый дорогой — переход полузащитника Мэйсона Маунта в 2023 году в «Манчестер Юнайтед» за €70 млн (еще около €7 млн «Челси» может получить в виде бонусов).

Интересно, что, хотя клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) и являются донорами всего европейского футбола (за два трансферных окна текущего сезона баланс АПЛ составил минус €1,64 млрд), именно они получили наибольшее представительство в рейтинге CIES. В него попало 20 английских команд. На втором месте — Франция, 12 клубов. Третье с представительством по десять клубов делят Испания и Бразилия.

Александр Петров