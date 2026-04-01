Воздух ностальгии

Рекорд-мейджор S&P Digital выпустил трибьют-альбом в честь 20-летия «Трудного возраста» — самой значительной поп-пластинки 2000-х. Игорь Гаврилов вспомнил, чем была певица МакSим для поколения 30+, и нашел в сборнике песни, не уступающие оригиналу в качестве и искренности.

Обложка трибьют-альбома МакSим

Обложка трибьют-альбома МакSим

Понятие «трибьют» в поп-музыке обычно применяют, говоря о чем-то очень давнем и признанном классикой. В это сложно поверить, но и трибьют группе t.A.T.u. «200 по встречной» был выпущен уже целых пять лет назад (см. “Ъ” от 5 ноября 2021 года). t.A.T.u.— музыка детства для нынешних 30-летних, как «Бременские музыканты» — для нынешних 50-летних. Дебютный альбом МакSим (Марины Абросимовой) «Трудный возраст» вышел 20 лет назад и был адресован 16–17-летним подросткам, которых молодая певица и сочинительница понимала очень хорошо. Свои первые шлягеры она отдала на казанское радио, едва отметив 20-летие. Этот альбом сопровождал «трудный возраст» тех, кто родился в самый что ни на есть период распада СССР.

Вряд ли кто-либо еще из российских звезд 2000-х был достоин именоваться Золушкой от поп-музыки в большей степени. МакSим оказалась на вершине, не имея на старте поддержки спонсоров, телевизионных каналов и продюсерских центров.

Даже активно вовлеченные в музыкальный процесс профессионалы поначалу недоумевали: «МакSим? А из какой она "Фабрики"?» Залогом ее популярности было продвижение через локальные радиостанции, музыкальные редакторы которых находили ее песни в интернете. В 2007 году компания SBA/Gala Records отчиталась о продаже 1 млн 150 тыс. дисков, и это были только официальные цифры, не учитывавшие пиратские CD и интернет, который тогда тоже еще жил в основном дикой жизнью.

К 2018 году МакSим выпустила шесть альбомов. В 2021-м у певицы диагностировали пневмонию, ее пришлось ввести в искусственную кому. Она чудом выжила и на сцену «Золотого граммофона» поднялась в сопровождении врачей-реаниматологов. Восстановление легких шло тяжело, голос изменился. В 2023 году после фактического срыва нескольких концертов МакSим призналась, что страдает от алкогольной зависимости и проходит реабилитацию.

2026-й она встретила с двумя детьми и личной жизнью, которую обычно характеризуют словами «все сложно». Сейчас ей 42, и, как бы цинично это ни звучало, самое время писать альбом «Трудный возраст-2». Материала для песен более чем достаточно. Но откровенничать в песнях МакSим не спешит, да и в публичном пространстве ведет себя скромнее, чем многие коллеги, сделавшие личную жизнь, зависимости и душевные травмы частью бренда.

Составители сборника пригласили к участию в альбоме самых актуальных артистов сегодняшнего дня, то есть людей, для которых оригинальный альбом — музыка детства.

В записи приняли участие люди, определяющие звук сегодняшнего дня: Дора, Lida, «Комната культуры», «лампабикт», КУОК, Beautiful Boys и другие.

Продюсеры альбома не использовали трюки, которые прямо-таки напрашивались. Например, известно, что песня «Знаешь ли ты?» — неофициальный гимн футбольного клуба «Спартак-Москва». 29 мая 2022 года МакSим исполнила ее после финала Кубка России в «Лужниках». «Спартак» в тот вечер победил, и это было самое массовое исполнение песни, возможно, вообще в истории стадионного шоу-бизнеса в России. Однако эксплуатировать «футбольную» популярность песни (причины которой до сих пор остаются загадкой) составители сборника не стали. Песню для альбома записала набирающая популярность певица Мона. Она выбрала аранжировку, не слишком отличающуюся от оригинала, с поправкой на сегодняшние студийные технологии, но без намека на «рев трибун».

Комментаторы в музыкальных пабликах отмечают участника трибьюта по имени КУОК (настоящее имя — Владимир Сорокин), совмещающего рэп и электронное звучание. Он взял в оборот песню «Пам-парам», которая в оригинале представляла собой прямодушный поп с элементами техно. КУОК вступил в диалог с героиней изначального текста: она апеллировала к t.A.T.u. и подражала Глюкозе, лирический же герой господина Сорокина говорит своей возлюбленной: «Я вспомнил, как ты танцевала мне под треки МакSим». Сорокину 25 лет. Так выглядит ностальгия молодых.

«Трудный возраст. Трибьют МакSим» — поп-альбом на 100%, но поп сегодня очень разный. Центральный и самый интересный блок альбома состоит из трех песен. В «Лолите» певица и блогер Абрикоса исключительно остроумно использовала модные фольклорные мотивы. В искусно аранжированном «Сне» солист группы Beautiful Boys оперный певец Иван Подгороднев подражает бывшему бойфренду МакSим Александру Красовицкому из Animal ДжаZ. А неофолк-группа «лампабикт» сделала то, чего обычно и ждешь от трибьютов: извлекла из поп-баллады «Ветром стать» песенное вещество самой высокой пробы.