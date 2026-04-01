«Ночной экспресс» свяжет Москву и Адлер до конца лета

Пассажирская компания «Тверской экспресс» планирует до конца лета 2026 года запустить фирменный поезд «Ночной экспресс» по маршруту Москва—Адлер— Москва. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Подвижной состав, предоставленный Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), включает вагоны четырех типов, произведенные на Тверском вагоностроительном заводе (входит в «Трансмашхолдинг»). В составе будут представлены купейные вагоны и вагоны с двухместными купе (СВ), оснащенные современными санитарно-бытовыми узлами и оборудованием, обеспечивающим повышенный уровень комфорта для пассажиров.

Маршрут следования предусматривает остановки в крупных населенных пунктах. Поезд проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе, Сочи и конечную станцию Адлер.

В настоящее время «Ночной экспресс» уже курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. Отличительной особенностью состава является дизайн экстерьера: вагоны окрашены в черный цвет с золотистыми элементами, стилизованными под ночное звездное небо. Всего для обслуживания двух направлений планируется изготовить 36 вагонов, из которых будут сформированы два поезда.

Запуск нового маршрута расширит возможности железнодорожного сообщения между столицей и курортами черноморского побережья, а также обеспечит дополнительную транспортную доступность для транзитных пассажиров в ряде регионов центральной и южной части России. В компании отмечают, что выход составов на линию ожидается в период высокого летнего сезона.

Мария Удовик