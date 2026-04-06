Аффинаж в поисках драгметаллов

Национальный сегмент по переработке драгметаллов столкнулся с целым рядом структурных и операционных проблем. Ключевые из них — хронический недостаток первичных ресурсов и низкий объем собираемости вторичных. При этом на Дальнем Востоке планируется строительство еще одного крупного аффинажного предприятия, которое может повысить конкуренцию среди переработчиков и снизить рентабельность бизнеса. Отраслевые игроки и эксперты указывают, что вместо этого первостепенными задачами должны быть снятие административных барьеров для доступа на мировой рынок сырья, повышение объемов геологоразведки и строительство мощностей по переработке трудноизвлекаемых ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Серьезный профицит аффинажных мощностей в России возможно покрыть с помощью расширения системы сбора и переработки вторичных ресурсов, доступа к импортному сырью, так как добыча первичного сырья сможет только поддерживать текущий уровень загрузки. К таким выводам пришли участники круглого стола по развитию отрасли переработки драгоценных металлов в Торгово-промышленной палате (ТПП).

Как напомнил председатель комитета ТПП по драгоценным металлам и драгоценным камням Михаил Дягилев, улучшить ситуацию должна отраслевая стратегия, которую на данный момент разрабатывает Минпромторг. При этом он подчеркнул, что важно не только утвердить сам документ, но и разработать к нему «дорожную карту», в которой будут прописаны все шаги по развитию сектора и необходимые для этого изменения законодательства. Ранее правительство уже делало попытку создать подобную стратегию, но она так и не была завершена и легла в стол.

В ходе круглого стола директор по консалтингу в металлургической отрасли Аналитического центра (АЦ) ТЭК Дмитрий Фадеев представил оценку состояния и перспектив развития аффинажной промышленности в РФ.

В материалах центра указывается, что перед Россией на данный момент стоит ряд структурных вызовов, на которые компаниям и государству предстоит ответить.

Среди них — ухудшение качества минерально-сырьевой базы, ограниченный внутренний спрос, низкое вовлечение вторичных ресурсов, а также рост затрат на геологоразведку и увеличение доли трудноизвлекаемых запасов.

В тесноте и конкуренции

Сейчас аффинажные работы в России могут вести 11 организаций, при этом топ-3 компаний обеспечивают 90% переработки. Профицит мощностей на рынке сохраняется более десяти лет. Средняя загрузка по отрасли составляет 30–35%, так что между заводами растет конкуренция за минеральное сырье. Это, по мнению Дмитрия Фадеева, приведет к дальнейшему сокращению маржинальности отрасли.

Повышать загрузку аффинажа эксперты считают необходимым с помощью регулирования и совершенствования законодательства. В области добычи речь идет о запуске экономически эффективных проектов добычи и первичной переработки до 2035 года, стимулировании частных инвестиций в геологоразведку, а также о дифференциации налогообложения в зависимости от качества руд. Еще один фактор стабилизации рынка — развитие сегмента вторичных ресурсов. Сейчас, по данным АЦ ТЭК, более 80% потенциального сырья не конвертируется в добавленную стоимость. Потенциал рынка там оценивают в 1,9 млн тонн в год отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Кроме того, в АЦ ТЭК указывают на необходимость утверждения понятных процедур сертификации и контроля при импорте сырья, а также ограничения экспорта концентратов и лома.

«Для улучшения показателей нужны четыре ключевых условия. Прежде всего это создание национальной системы сбора и переработки ОЭЭО, включающей распределенную сеть приемки. Также важно обеспечить полную прослеживаемость потока вторсырья через ГИИС ДМДК и рискориентированный контроль, предполагающий в том числе переход к выборочным проверкам поставщиков»,— пояснил «Ъ-Review» Дмитрий Фадеев.

Еще одним базовым условием для роста собираемости вторичных ресурсов он назвал перекрытие серых каналов. Также, по его словам, не надо забывать о снятии налоговых и административных барьеров для легальных заготовителей и первичных переработчиков.

«По сути, сегодня ключевая проблема не в отсутствии сырья, а в том, что значительная его часть не доходит до российских аффинажных предприятий и не ведется системная работа по его сбору, переработке и передаче заводам. При этом ежегодное образование электронных плат, содержащих драгоценные металлы, оценивается в 140 тыс. тонн, а собираемость в России — только 10–15% от этого объема. В странах Европы эти показатели доходят до 45–50%. Такой объем дополнительного вторичного сырья может положительно влиять на загрузку аффинажных предприятий»,— говорит эксперт.

Дефицит на пороге

Исполнительный директор аффинажного дивизиона ОАО «Красцветмет» Анна Панасюра отметила, что сейчас компании вынуждены переходить с богатого и простого в переработке сырья на вторичные ресурсы, работа с которыми требует новых комплексных технологий, а значит, дополнительных инвестиций. По ее словам, аффинажный сегмент изначально характеризуется высокой долей постоянных затрат и при росте себестоимости, увеличении затрат на электроэнергию и снижении загрузки маржинальность этого бизнеса падает. Госпожа Панасюра указала, что в России недозагрузка предприятий по переработке драгметаллов помимо прочего связана с тем, что они полностью исключены из мировой повестки по импорту сырья, хотя за некоторые виды сырья национальные компании могли бы конкурировать на глобальном рынке. «Импорт сырья для переработки сейчас нам недоступен в связи с особенностями таможенного администрирования, мы ожидаем содействия в этом вопросе со стороны государства»,— подчеркнула она. Также аффинажные компании регулярно сталкиваются с рядом проблем при получении лицензий на экспорт драгоценных металлов, что снижает их конкурентоспособность при получении финансирования.

Кроме того, Анна Панасюра подчеркнула важность обеспечения объемов добычи, позволяющих компаниям сохранить хотя бы текущий уровень загрузки. По ее мнению, текущих инвестиций в геолого-разведочные работы недостаточно и через 20–30 лет сегмент аффинажа может столкнуться с дефицитом минерального сырья. Она также указала на необходимость строительства в России обогатительных комбинатов с учетом активного роста доли упорных руд. Это, считают участники отрасли, должно быть отражено в готовящейся стратегии.

В сфере вторичной переработки ключевой проблемой, по мнению эксперта, является низкая экономическая целесообразность таких проектов. Это связано с необходимостью комплексной переработки и извлечения не только драгоценных, но и других цветных металлов.

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба признал, что, даже несмотря на текущее стабильное развитие добычи золота и перспективы роста на 1–2% в год в течение ближайших десяти лет, этих объемов будет недостаточно для существенного повышения загрузки аффинажных предприятий. По его мнению, компании должны становиться универсальными организациями, которые осуществляют максимум операций на рынке. «Тот, кто станет универсальным, выживет — все остальные умрут»,— заявил он.

Новый игрок

Несмотря на критическую недозагрузку действующих мощностей, правительство и региональные власти Хабаровского края рассматривают вариант строительства на Дальнем Востоке нового крупного аффинажного завода (мощность оценивается в 50 тонн в год по золоту и в 100 тонн в год по серебру). Как заявил замглавы управления экономики и финансов министерства природных ресурсов Хабаровского края Сергей Кравченко, «если вдруг будут инвесторы, желающие реализовать такой проект, власти ему окажут соответствующее содействие». Основным доводом в пользу нового проекта является локализация переработки вблизи добычи драгоценных металлов.

Участники рынка и эксперты сомневаются в необходимости такого шага. Так, Игорь Сидоров из НПО «Аврора» подчеркнул, что «при серьезной недозагруженности существующих мощностей вызывает вопросы строительство еще одного аффинажного предприятия». По его мнению, логистический аргумент «не совсем уместен» с учетом плотности золота и его относительно небольших физических объемов. «Пятитысячные купюры в этом плане в два раза более затратно возить куда-либо, чем золото»,— подчеркнул он.

Дмитрий Фадеев также отмечает, что ввод новых аффинажных мощностей не является приоритетом для отрасли. С учетом текущего профицита рациональный подход заключается не в строительстве новых заводов, а в загрузке существующих, говорит он. По мнению эксперта, создание новых мощностей может иметь смысл только для нишевых проектов или в рамках кластеров по производству высокотехнологичной продукции, например, под отдельные технологические переделы, спецхимию, катализаторы или переработку специфического сырья.

Ольга Матвеева