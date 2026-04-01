Адлер возглавил рейтинг популярных курортов Кубани на лето 2026

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал бронирования на летний сезон 2026 года. Структура спроса на курорты Краснодарского края претерпела заметные изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Лидером по числу заказов традиционно стал Адлер: на этот населенный пункт приходится 29,3% всех бронирований в регионе. Вторую строчку занимает Сочи с показателем 15,5%, третью — Анапа (9,9%). В десятку наиболее востребованных локаций также вошли Эсто-Садок (9%), Геленджик (7,1%), Лоо (4,2%), Витязево (3,9%), Краснодар (3,3%), Лазаревское (2,9%) и Кабардинка (1,5%), пишет ТАСС.

Эксперты фиксируют устойчивый рост интереса к небольшим поселкам, расположенным вблизи крупных черноморских курортов. Доля Витязева в общем объеме заказов увеличилась в три раза по сравнению с предыдущим годом, Лоо — в 2,2 раза, Кабардинки — на 50%. При этом спрос на отдых в Эсто-Садке сократился на 36%. Из топ-10 выпал единственный представитель азовского побережья — год назад восьмую позицию занимал Ейск.

Продолжительность отдыха в Краснодарском крае демонстрирует положительную динамику. В предстоящем летнем сезоне путешественники планируют останавливаться в регионе в среднем на 6,9 дня, тогда как годом ранее этот показатель составлял 6,5 дня. Параллельно увеличивается бюджет на проживание: средняя стоимость номера за сутки достигла 11,6 тыс. руб., что на 0,9 тыс. руб. выше показателя лета 2025 года.

Структура выбора объектов размещения остается стабильной. Наибольшей популярностью пользуются апартаменты, гостевые дома и иные средства размещения без официальной категории «звезд» — их доля в общем количестве бронирований составляет 49%. Гостиницы категории «четыре звезды» аккумулировали 23% заказов, «три звезды» — 18%. Оставшаяся доля распределяется между отелями категорий «пять звезд» (8%) и «две звезды» (3%).

Мария Удовик