Трамп: США завершат операцию против Ирана очень скоро
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты завершат военную операцию против Ирана «очень скоро». По его словам, большинство американских военнослужащих покинут Ближний Восток в течение двух-трех недель.
«Мне остается только покинуть Иран, и мы сделаем это очень скоро, и тогда они начнут стремительно падать. Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что операция против Ирана завершится в ближайшее время. 30 марта президент США заявил о серьезном прогрессе в переговорах с Ираном. С кем именно американская сторона ведет их, он не уточнил. В случае провала переговоров господин Трамп пообещал уничтожить все иранские электростанции.
