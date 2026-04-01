Набсовет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2025 год в размере 19,57 руб. на одну обыкновенную акцию.

В сообщении Мосбиржи указано, что на выплату дивидендов рекомендуется направить 44,5 млрд руб. Это 75% чистой прибыли биржи по МСФО за 2025 год.

По итогам 2025 года чистая прибыль Мосбиржи снизилась на 25,06% и составила 59,4 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 24,9%, до 78,7 млрд руб., благодаря высокой клиентской активности, а также запуску новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход, напротив, сократился на 39% — до 50 млрд руб.